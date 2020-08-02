Як надовше продовжити життя речей у гардеробі: стиліст поділилася хитрощами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стиліст назвала топ-10 правил догляду за одягом

Як зберегти свої речі в хорошому стані якомога довше? Всупереч загальній думці, найчастіше свої речі ми не заношуємо, а неправильно перемо і запросовуємо до втрати пульсу. Про те, як цього уникнути і продовжити життя улюбленого вбрання розповіла стиліст Анна Івахненко на сторінці в Instagram.

Прості, але ефективні топ-10 хитрощів допоможуть правильно доглядати за речами без погіршення їх вешнего виду на радість хазяйці.

Читайте бирку. Здається, що простіше і логічніше ради не існує, але про це часто забувають.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Використовуйте делікатну або ручне прання. Виняток можуть становити постільна, рушники.

Використовуйте мішечки для прання. Джинси потрібно прати вивернутими навиворіт, а от нижня білизна краще прати руками.

Замість прального порошку оберіть рідкі засоби. Порошок дуже погано розчиняється у прохолодній воді, залишається на одязі. У зв'язку з цим речі мають "вафельний" вид, на чорному залишаються розводи. Використовуйте потрібну кількість миючого.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найчастіше виріб не псується від режиму прання, а від оборотів центрифуги. Мінімальні оберти, або зовсім без. Це особливо важливо для трикотажу.

Влаштовуйте чистку своєї пральної машини, багато хто про це забувають. Можна використовувати Калгон, згідно інструкції. Або ось народний засіб: 2 л оцту на порожню машинку, при найдовшою програмі, 1 раз в три місяці.

По можливості одяг краще сушити на плічках. Виняток – в'язка. Трикотаж потрібно сушити на підлозі, в выровнянном вигляді, попередньо віджавши в рушник.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не пересушуйте речі, від цього вони стають дубовими, а волокно - крихким.

Відпарювач - це 4 в 1. Прибрати сторонній запах, освіжити виріб, прибрати легкі забруднення, відпрасуйте. Великий агрегат або маленький ручний? Читайте відгуки.

Трюк: повісьте речі у ванній і відкрийте гарячий душ. Гарячий пар допоможе привести виріб у порядок. Може знадобитися на відпочинку.

Трикотаж потрібно зберігати в складеному вигляді на полицях, решта на окремих вішалках, відповідного розміру. Для піджаків - товсті щоки, футболках – тонкі. Окремі вішалки допомагають не тільки візуалізації свого гардероба, але і запобігають деформацію речей, коли вони висять одна на одній.

Нагадаємо, що раніше стиліст Настя Єрасова навчила стильно комбінувати білу футболку.