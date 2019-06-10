Муж и жена перед Богом: все подробности свадьбы Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер в эти выходные стали главными звездами всех порталов. 8 июня после года отношений они поженились. Торжество прошло в тесном семейном кругу на берегу моря на ранчо Сан Исидро в Монтесито и, по словам очевидцев, было трогательным и роскошным. Из присутствующих на свадьбе были ближайшие родственники: Арнольд Шварценеггер, Мария Шрайвер, сестра и братья невесты, сын Криса от предыдущего брака, а также друзья.

Женитьба пары взволновала сеть (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Одета пара была в классические свадебные наряды от Armani. Узкое, с подчеркнутой линией талии и голыми плечами платье сзади было украшено длинным пышным шлейфом. Дополняла картину фата и легкая укладка. Жених был одет в черный смокинг и белую рубашку.

Крис и Кэтрин устроили торжество только для самых близких (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger/)

Позже молодожены обменялись трогательными постами в соцсетях. И Кэтрин, и Крис опубликовали совместное фото и написали одинаковый текст: "Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя настолько счастливыми, чтобы начать эту новую главу нашей жизни. Мы так благодарны нашим семьям и нашим друзьям, которые присутствовали на нашем празднике, и благодарны мистеру Джорджио Армани, который создал платье, которое Катерина оденет один раз в жизни, и для меня идеальный костюм. Этим утром мы не чувствуем ничего, кроме благословения".

Кэтрин Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger/)

Звездные друзья пары поспешили поздравить счастливых молодоженов. "Это так сладко! Поздравляю, птицы любви. Желаю вам счастливой жизни", – написала Гвинет Пэлтроу. "Ох, поздравляю вас, прекрасная пара!", – не удержалась Эшли Грэм и множество других знаменитостей. За ними последовали и остальные пользователи.

Пара начала встречаться около года назад (фото: скриншот instagram.com/amazing_updates1)

Напомним, пара стала встречаться около года назад, но сначала предпочитали не распространяться о своих отношениях. Через полгода они все же объявили о своем романе, а затем последовало и объявление о помолвке. Это первый брак для 29-летней писательницы и второй – для 39-летнего Криса. До этого популярный голливудский актер был женат на актрисе Анне Фэрис, в этом браке у пары родился сын.