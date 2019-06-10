Чоловік і дружина перед Богом: усі подробиці весілля Кетрін Шварценеггер і Кріса Пратта

Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер в ці вихідні стали головними зірками всіх порталів. 8 червня після року стосунків вони одружилися. Торжество пройшло в тісному сімейному колі на березі моря на ранчо Сан Ісідро в Монтесіто і, за словами очевидців, було зворушливим і розкішним. Із присутніх на весіллі були найближчі родичі: Арнольд Шварценеггер, Марія Шрайвер, сестра і брати нареченої, син Кріса від попереднього шлюбу, а також друзі.

Одруження пари схвилювала мережу (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Одягнена пара була в класичні весільні сукні від Armani. Вузьке, з підкресленою лінією талії і голими плечима плаття ззаду було прикрашено довгим пишним шлейфом. Доповнювала картину фата і легка укладка. Наречений був одягнений в чорний смокінг і білу сорочку.

Кріс і Кетрін влаштували свято тільки для самих близьких (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger/)

Пізніше молодята обмінялися зворушливими постами в соцмережах. І Кетрін, і Кріс опублікували спільне фото і написали однаковий текст: "Вчора був найкращий день у нашому житті! Ми стали чоловіком і дружиною перед Богом, нашими сім'ями і тими, кого ми любимо. Це було інтимно, зворушливо і емоційно. Ми відчуваємо себе настільки щасливими, щоб почати цю нову главу нашого життя. Ми так вдячні нашим родинам і нашим друзям, які були присутні на нашому святі, і вдячні містерові Джорджіо Армані, який створив плаття, яке Катерина одягне один раз в житті, і для мене ідеальний костюм. Цим ранком ми не відчуваємо нічого, крім благословення".

Кетрін Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Зіркові друзі пари поспішили привітати щасливих молодят. "Це так солодко! Вітаю, птахи любові. Бажаю вам щасливого життя", – написала Гвінет Пелтроу. "Ох, вітаю вас, прекрасна пара!", – не втрималася Ешлі Грем і безліч інших знаменитостей. За ними пішли й інші користувачі.

Пара почала зустрічатися близько року тому (фото: скріншот instagram.com/amazing_updates1)

Нагадаємо, пара зустрічалася близько року тому, але спочатку вважали за краще не поширюватися про свої стосунки. Через півроку вони все ж оголосили про свій роман, а потім послідувало і оголошення про заручини. Це перший шлюб для 29-річної письменниці і другий – для 39-річного Кріса. До цього популярний голлівудський актор був одружений на актрисі Ганні Феріс, в цьому шлюбі у пари народився син.