Можно смотреть бесконечно: Наталья Водянова заворожила поклонников красотой в новой съемке

Наталья Водянова не устает восхищать поклонников по всему миру. В этот раз вечно юная звезда стала героиней нового номера испанского ELLE. Знаменитый глянец представил сразу две обложки. Первая – крупным планом, которая продемонстрировала Наталью в «кукольном» образе: яркий свежий румянец, распахнутые голубые глаза, пухлые губы… На второй Водянова показала новинки весеннего сезона: брюки и жилет с черно-белым принтом подчеркнули стройное тело мамы 5-х детей. А яркие детали – красный ворот и приколотые сбоку цветы – добавили образу весеннюю нотку.

Наталья на обложке испанского ELLE (фото: instagram.com/elle_spain)

«Наступает весна, и мартовский выпуск ELLE отмечает это своей важной Книгой моды. В нем вы найдете последние новинки тонов, фактур, одежды, трендов и аксессуаров, а также фаворитов it girls на данный момент и новинок, предложенных великими именами модной вселенной, чтобы ваш гардероб перевернулся», – завлекают поклонников глянца.

Супермодель снялась в эксклюзивной фотосессии, где представила вышеописанные вещи, а также дала откровенное интервью. В нем звезда, которая вскоре отметит 38-летие, рассказала не только о грандиозной карьере и успешных благотворительных проектах, которые уже стали неотделимой частью ее жизни. Много внимания в разговоре журналисты уделили личной жизни красавицы, которая вскоре собирается замуж за своего возлюбленного и отца младших детей – французского бизнесмена Антуана Арно. Не обошли редактора стороной и тему, которая волнует всех работающих мам – как найти тот самый заветный баланс между работой и семьей.

Вторая обложка номера (фото: instagram.com/elle_spain)

Поклонники, как всегда, засыпали Наталью комплиментами. Они не устают восхищаться красотой и ангельской внешностью Водяновой:

Как всегда обворожительна

Красота – это прежде всего красивый внутренний мир! Наталья, на вас можно смотреть бесконечно! Ваша красота неземная!

И пусть все позеленеют от зависти) Какая вы красивая!

Удивительная

Прекрасно

Алиса в стране чудес, именно такой я ее и представляла в детстве

Нежно

Наташа, вы спасете мир!

Ангельское лицо

Комментарии к посут Натальи (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)