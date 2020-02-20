Можна дивитися нескінченно: Наталія Водянова заворожила шанувальників красою в новій зйомці

Наталя Водянова не втомлюється дивувати шанувальників по всьому світу. Цього ораз вічно юна зірка стала героїнею нового номера іспанського ELLE. Знаменитий глянець представив одразу дві обкладинки. Перша – крупним планом, яка продемонструвала Наталю в «ляльковому» образі: яскравий свіжий рум'янець, розкриті голубі очі, пухкі губи... На другий Водянова показала новинки весняного сезону: штани і жилет з чорно-білим принтом підкреслили струнке тіло мами 5-х дітей. А яскраві деталі – червоний воріт і приколоті збоку квіти – додали образу весняну нотку.

Наталя на обкладинці іспанського ELLE (фото: instagram.com/elle_spain)

«Настає весна, і березневий випуск ELLE відзначає це своєю важливою Книгою моди. В ньому ви знайдете останні новинки тонів, фактур, одягу, трендів і аксесуарів, а також фаворитів it girls на даний момент і новинок, запропонованих великими іменами модного всесвіту, щоб ваш гардероб перекинувся», – заманюють шанувальників глянцю.

Супермодель знялася в ексклюзивній фотосесії, де представила вищеописані речі, а також дала відверте інтерв'ю. У ньому зірка, яка незабаром відзначить 38-річчя, розповіла не тільки про грандіозну кар'єруі успішні благодійні проекти, які вже стали невід'ємною частиною її життя. Багато уваги в розмові журналісти приділили особистому життю красуні, яка незабаром збирається заміж за свого коханого і батька молодших дітей – французького бізнесмена Антуана Арно. Не обійшли редактора стороною і тему, яка хвилює всіх працюючих мам – як знайти той самий заповітний баланс між роботою і сім'єю.

Друга обкладинка номеру (фото: instagram.com/elle_spain)

Шанувальники, як завжди, засипали Наталю компліментами. Вони не втомлюються захоплюватися красою і ангельською зовнішністю Водянової:

Як завжди чарівна

Краса – це перш за все гарний внутрішній світ! Наталя, на вас можна дивитися нескінченно! Ваша краса неземна!

І нехай всі позеленіють від заздрості) Яка ви красива!

Дивовижна

Прекрасно

Аліса в країні чудес, саме такою я її і уявляла в дитинстві

Ніжно

Наташа, ви врятуєте світ!

Ангельське обличчя

Коментарі до посут Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)