Моника Беллуччи на вечеринке Cartier: в платье Dolce & Gabbana и под руку с любимым

10 апреля в Париже прошло яркое светское мероприятие – ужин от знаменитого ювелирного бренда Cartier, где блистали многие знаменитости. Одной из самых обсуждаемых пар вполне ожидаемо стала Моника Беллуччи и ее возлюбленный – 36-летний владелец арт-галереи Николас Лефевр. Пара уже появлялась на публике вместе – во время парижской Недели моды. Тем не менее, каждый новый официальный выход знаменитостей вновь становится сенсацией. В этот раз Моника и Николас также не стали скрывать чувств – они держались за руки и с удовольствием позировали фотографам.



Моника Беллуччи и Николас Лефевр (фото: Cartier Official)

Для светского события влюбленные выбрали наряды в черно-белых тонах и классическом стиле. Моника пришла на вечеринку знаменитого бренда в белом брючном костюме с контрастными деталями от Dolce & Gabbana. Дополнили образ широкое колье, небольшой клатч под змеиную кожу, а также туфли бежевого оттенка на высоком каблуке.

Николас надел черный смокинг и белую рубашку. Многочисленные СМИ тут же отметили, что пара явно подбирала "созвучные" наряды. И действительно: смотрелись Моника и Николас более чем гармонично.

Стильная Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Правда, на своей официальной странице в Instagram красавица не стала публиковать общее фото, ограничившись своим. Снимок она подписала: "Прошлым вечером на великолепной вечеринке, организованной Cartier", также отметив всех причастных к созданию ее образа.

На фото Моники, которая не так часто что-то публикует, поклонники отреагировали весьма бурно. "Самая удивительная и красивая женщина в мире", "Королева", "Вы очень милая", "ты просто идеальна", "Лучшая из лучших", "Ты так прекрасна, я люблю тебя", "Образ – просто бомба", "Вы просто чудо жизни", "Шикарная женщина", "Я хотела бы выглядеть так здорово в этом возрасте"…

К слову, еще одна широко обсуждаемая пара – бывший муж Моники Венсан Кассель и Тина Кунаки, которые обожают постить общие фото, в последнее время ведут себя не сильно активно в сети. По всей видимости, пара занята более важными вещами. По слухам, ребенок в звездной семье уже появился. Хотя Венсан и Тина никак не комментируют их и официальных заявлений не делали.

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась фото с "турецкой Моникой Беллуччи".