Моніка Беллуччі на вечірці Cartier: у сукні Dolce & Gabbana і під руку з коханим

10 квітня в Парижі пройшов яскравий світський захід – вечеря від ювелірного бренду Cartier, де блищали багато знаменитостей. Однією з найбільш обговорюваних пар цілком очікувано стала Моніка Беллуччі і її коханий – 36-річний власник арт-галереї Ніколас Лефевр. Пара вже з'являлася на публіці разом – під час паризького Тижня моди. Тим не менше, кожен новий офіційний вихід знаменитостей знову стає сенсацією. В цей раз Моніка і Ніколас також не стали приховувати почуттів – вони трималися за руки і з задоволенням позували фотографам.



Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр (фото: Cartier Official)

Для світської події закохані обрали вбрання в чорно-білих тонах і класичному стилі. Моніка прийшла на вечірку знаменитого бренду в білому брючному костюмі з контрастними деталями від Dolce & Gabbana. Доповнили образ широке кольє, невеликий клатч під зміїну шкіру, а також туфлі бежевого відтінку на високому каблуці.

Ніколас одягнув чорний смокінг і білу сорочку. Численні ЗМІ відразу ж відзначили, що пара явно підбирала "співзвучні" вбрання. І дійсно виглядали Моніка і Ніколас більш ніж гармонійно.

Стильна Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Правда, на своїй офіційній сторінці в Instagram красуня не стала публікувати загальне фото, обмежившись своїм. Знімок вона підписала: "Минулого вечора на прекрасною вечірці, організованій Cartier", також зазначивши всіх причетних до створення її образу.

На фото Моніки, яка не так часто щось публікує, шанувальники відреагували досить бурхливо. "Найдивовижніша і красива жінка в світі", "Королева", "Ви дуже мила", "ти просто ідеальна", "Краща з кращих", "Ти так прекрасна, я люблю тебе", "Образ – просто бомба", "Ви просто чудо життя", "Шикарна жінка", "Я хотіла б виглядати так здорово в цьому віці"...

До речі, ще одна широко обговорювана пара – колишній чоловік Моніки Венсан Кассель та Тіна Кунаки, які обожнюють постити загальні фото, останнім часом ведуть себе не дуже активно в мережі. По всій видимості, пара зайнята більш важливими речами. За чутками, дитина в зірковій родині вже з'явився. Хоча Венсан і Тіна ніяк не коментують їх і офіційних заяв не робили.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча похвалилася фото з "турецькою Монікою Беллуччі".