Еще моложе: 50-летняя Дженнифер Лопес восхищает цветущим внешним видом

Певица показала новое роскошное фото
Дженнифер Лопес в этом году исполнилось 50 лет, но в эту цифру верится с трудом. Энергичная красотка зажигает на многочисленных концертах, успевает сниматься в кино, а также уделять время своей семье. А о ее неувядающем внешнем виде и вовсе ходят легенды. Гладкая упругая кожа без намека на тусклый цвет и морщинки, сияющие глаза и лучезарная улыбка… О том, как Дженнифер удается оставаться вечно молодой, она рассказывала не раз. А вдохновляющие картинки на ее странице в Instagram доказывают, что сдаваться годам она не намерена.
Несколько часов назад на странице Дженнифер появилось новое фото, где Лопес показала себя во всей красе. На ней надет клетчатый топ без рукавов с высоким воротом. Дополняют наряд широкий браслет на запястье, кольца с камнями, крупные серьги и гладкая укладка. Макияж Дженнифер сделали с акцентом на глаза, а губы густо прокрашены телесного оттенка помадой. Она держит в руках чашку с жизнерадостной подписью "Good Morning America" ("Доброе утро, Америка").
Знаменитость отправилась туда не случайно – она путешествует по миру с премьерой своего фильма "Стриптизерши". Недавно лента была представлена в Канаде. На вечеринку по случаю запуска нового проекта Дженнифер надела ярко-желтое платье, которое продемонстрировало ее пышную грудь и стройные ноги.
Поклонники звезды просто в восторге от всех ее образов и буквально засыпают ее восторженными комментариями: "королева", "первая всегда", "прекрасна", "так красива", "бесподобна"…
В сториз Дженнифер добавила несколько фото в других стильных нарядах. Она позирует в якро-розовом костюме: расклешенные брюки, топ и пальто, которые дополнила серебристыми аксессуарами и безупречной укладкой. Второй лук состоит из комбинезона в пайетках, черных ботильонов на высоких каблуках и маленькой сумочки. Завершают его солнцезащитные очки-авиаторы и мелкие серьги.