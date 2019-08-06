Молодая жена Дмитрия Комарова снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана

Победительница конкурса "Мисс Украина-2016" и молодая супруга путешественника и телеведущего программы "Мир Наизнанку" Дмитрия Комарова - Александра Кучеренко стала лицом рекламной кампании украинского дизайнера Андре Тана - Atelier Andre Tan.

Отмечается, что за съемку кампейна отвечала известный украинский фотограф Соня Плакидюк. Сами съемки проходили на севере Италии в столице стиля и моды - Милане. По словам дизайнера, коллекция была создана для смелых и стильных девушек, которые хотят сиять ярче чем звезды и не боятся показать свою сексуальность и женственность.

Александра Кучеренко в новой кампании дизайнера Андре Тана

В коллекции представлены: стильные, длинные полупрозрачные платья в классическом черном цвете, именно они позволят выглядеть привлекательно и женственно на любой вечеринке. Также оригинального кроя платья, с открытой ногой в черно-белом цвете.

В коллекции представлены беспроигрышные и модные в 2019 году брючные костюмы. Это костюм двойка с однотонной, яркой ткани, длинными брюками, которые визуально сделают ноги длиннее, и пиджаком, который выгодно подчеркивает линию плеч.

Андре Тан не забыл и о прогрессирующем во всех сезонах - деним. Он создал образ, состоящий из классических синих джинсовых шорт с необработанными краями и укороченной джинсовой курткой, украшенной гипюровыми вставками.

Также представлена самая яркая модель в коллекции — атласное платье плиссе. Необычное оно тем, что у него есть двухъярусная, длинная юбка плиссе, оголенные плечи, но при этом закрытые рукава которые также собраны с помощью гофре.

И изюминкой всей коллекции стали платье-пиджаки, это стильный и универсальный образ в черном цвете, расшит камнями сваровски. Такой образ отлично подойдет для светских мероприятий или же вечеринок. Для дизайнера было важно, чтобы все мерцало, чтобы девушка, которая наденет его наряд был самой яркой звездой среди всех остальных.

Александра Кучеренко в новой кампании дизайнера Андре Тана

Ранее Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с женой. Телеведущий также снялся в первой совместной романтической фотосессии с любимой!

Напомним, что в июне этого года известный украинский ведущий программы "Мир наизнанку" и давний холостяк Дмитрий Комаров поразил многих неожиданным признанием о том, что он женился. Его избранницей стала "Мисс Украина 2016", а также его партнерша по шоу "Танцы со звездами 2018" Александра Кучеренко.