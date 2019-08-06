Молода дружина Дмитра Комарова знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2016" і молода дружина мандрівника і телеведучого програми "Світ Навиворіт" Дмитра Комарова - Олександра Кучеренка стала обличчям рекламної кампанії українського дизайнера Андре Тана - Atelier Andre Tan.

Наголошується, що за зйомку кампейна відповідала відомий український фотограф Соня Плакидюк. Самі зйомки проходили на півночі Італії в столиці стилю і моди - Мілані. За словами дизайнера, колекція була створена для сміливих і стильних дівчат, які хочуть сяяти яскравіше ніж зірки і не бояться показати свою сексуальність і жіночність.

Олександра Кучеренка в новій кампанії дизайнера Андре Тана

У колекції представлені: стильні, довгі напівпрозорі сукні в класичному чорному кольорі, саме вони дозволять виглядати привабливо і жіночно на будь-якій вечірці. Також оригінального крою сукні, з відкритою ногою в чорно-білому кольорі.

У колекції представлені безпрограшні і модні в 2019 році брючні костюми. Це костюм двійка з однотонної, яскравої тканини, довгими брюками, які візуально зроблять ноги довші, і піджаком, який вигідно підкреслює лінію плечей.

Андре Тан не забув і про прогресуючий у всіх сезонах - денім. Він створив образ, що складається з класичних синіх джинсових шортів з необробленими краями і укороченою джинсового курткою, прикрашеної гіпюровими вставками.

Також представлена найяскравіша модель в колекції — атласне плаття плісе. Незвичайне воно тим, що у нього є двоярусна, довга спідниця плісе, оголені плечі, але при цьому закриті рукава які також зібрані з допомогою гофре.

І родзинкою колекції стали плаття, піджаки, це стильний і універсальний образ в чорному кольорі, розшитий камінням сваровськи. Такий образ відмінно підійде для світських заходів або ж вечірок. Для дизайнера було важливо, щоб все мерехтіло, щоб дівчина, яка одягне його наряд був найяскравішою зіркою серед всіх інших.

Олександра Кучеренка в новій кампанії дизайнера Андре Тана

Раніше Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною. Телеведучий також знявся в першій спільній романтичної фотосесії з коханою!

Нагадаємо, що в червні цього року відомий український ведучий програми "Світ навиворіт" і давній холостяк Дмитро Комаров вразив багатьох несподіваним визнанням про те, що він одружився. Його обраницею стала "Міс Україна 2016", а також його партнерка по шоу "Танці з зірками 2018" Олександра Кучеренка.