В дерзком мини и кроссовках: Наталья Водянова блеснула стройными ногами и тонкой талией

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя модель отправилась с детьми в Диснейленд

Наталья Водянова вновь вернулась к активной жизни в соцсетях. Супермодель отправилась в Диснейленд с детьми, а также одной из своих самых близких подруг – итальянской топ-моделью Мариякарлой Босконо, которая также прихватила свою дочь. Всей компанией они наслаждались аттракционами, веселились, фотографировались и, судя по сториз Водяновой, снимали многочисленные забавные ролики.

Наталья и Мариякарла (фото: instagram.com/natasupernova)

Позже на странице знаменитой красавицы появилось фото с Мариякарлой – девушки весело машут в камеру. Наталья при этом сидит на каменном парапете, свесив вниз ноги. "Плохие мамочки", – написала она под снимком. Для прогулки супермодель выбрала красное мини-платье с цветочным принтом, пышными рукавами-фонариками и широким поясом на талии. Дополнили наряд кроссовки, высокие носки и солнцезащитные очки в тон платью.

Девушки – давние подруги (фото: instagram.com/iosonomariacarlaboscono)

Мариякарла надела белое кружевное платье и черные туфли на низком ходу. Глядя на них, и вовсе сложно поверить, что эти молодые девушки – мамы. Тем более что периодически наряды дополняли уши Микки Мауса и прочие атрибуты знаменитого мультяшного парка.

Дети также остались довольны (фото: instagram.com/natasupernova)

Фолловеры Натальи принялись обсуждать, как отлично выглядят модели, и что они совершенно не создают впечатления плохих мам. Не обошлось и без комплиментов насчет молодого внешнего вида 37-летней Натальи и 38-летней Мариякарлы.

Интересно, что возлюбленный Натальи – Антуан Арно – в этот раз компанию им не составил. Бизнесмену редко удается присоединиться к жене и детям во время их многочисленных поездок. Впрочем, недавно он все же вікроил время, чтобы провести отпуск с семьей. Кстати, в одном из недавних интервью Наталья призналась, что забота о детях лежит целиком на ней даже при ее занятости. Антуан же может максимум уложить их спать. Что ж, главное – что такой расклад всех устраивает.