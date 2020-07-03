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Модный укороченный верх: стилист дала советы, как носить тренд сезона 2020

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Эксперт рассказала, кому и с чем стоит носить трендовый короткий жакет

Укороченные жакеты, пиджаки и куртки заняли лидирующие позиции не только на подиумах. но и в повседневной жизни. Как адаптировать эту ультрамодную деталь гардероба и с чем ее носить, а также кому примерять такую одежду не стоит, рассказала в Instagram стилист Карина Каприэлова.

Укороченные распашные изделия сейчас must-have. Кому примерять?

  • Девушкам petite вытянет рост;
  • Тем, у кого короткие ноги. Такой верх позволяет все юбки и брюки носить с завышенной талией, а это значит удлинит ножки. Обладательницам длинных ног, разумеется, тоже можно.
  • Можно тем, у кого слабо выражена талия - фигура прямоугольник. Если взять короткий, широкий жакет и узкий низ, то талия сразу возникнет из небытия. Оптический обман и ничего личного.
  • Всем стройным девушкам, потому как для них показать торс - это эстетическое удовольствие.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

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Кому не стоит носить укороченный верх?

  • Всех, у кого есть животик, тема с коротким верхом настораживает. Тогда нужно подобрать широкий низ, который поможет скрыть эту особенность фигуры.
  • Короткое туловище для такого верха тоже проблемная тема. Проще будет стройным девушкам.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

С чем носим? Носим со всем, но вот особо актуально смотрится с:

  • Бермудами
  • Брюками/юбками в стиле карго
  • С брюками палаццо и джинсами
  • С поясными изделиями с завышенной талией
  • С юбкой с ассиметричным кроем

⠀ Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Особо актуальные варианты укрученных жакетов:

  • Пиджачного типа
  • Джинсовые
  • С объемными рукавами
  • С накладными карманами

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист-имиджмейкер Ирина Каховская рассказала о трендовых моделях купальников.

Автор: Lite

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