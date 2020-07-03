Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020

Експерт розповіла, кому і з чим варто носити трендовий короткий жакет
Укорочені жакети, піджаки і куртки зайняли лідируючі позиції не тільки на подіумах, але і в повсякденному житті. Як адаптувати цю ультрамодну деталь гардеробу і з чим її носити, а також кому приміряти такий одяг не варто, розповіла в Instagram стиліст Карина Капріелова.
Укорочені розпашні вироби зараз must-have. Кому приміряти?
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
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Кому не варто носити укорочений верх?
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
З чим носимо? Носимо зі всім, але особливо актуально виглядає з:
⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Особливо актуальні варіанти укрученных жакетів:
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Нагадаємо, що раніше стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська розповіла про трендові моделі купальників.
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Автор: Lite