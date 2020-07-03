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Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020

Lite » Мода 03.07.2020 - 17:37
Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, кому і з чим варто носити трендовий короткий жакет

Укорочені жакети, піджаки і куртки зайняли лідируючі позиції не тільки на подіумах, але і в повсякденному житті. Як адаптувати цю ультрамодну деталь гардеробу і з чим її носити, а також кому приміряти такий одяг не варто, розповіла в Instagram стиліст Карина Капріелова.

Укорочені розпашні вироби зараз must-have. Кому приміряти?

  • Дівчатам petite витягне зріст;
  • Тим, у кого короткі ноги. Такий верх дозволяє всі спідниці і штани носити із завищеною талією, а це значить подовжить ніжки. Власницям довгих ніг, зрозуміло, теж можна.
  • Можна тим, у кого слабо виражена талія - фігура прямокутник. Якщо взяти короткий, широкий жакет і вузький низ, то талія відразу виникне з небуття. Оптичний обман і нічого особистого.
  • Всім струнким дівчатам, бо для них показати торс - це естетичне задоволення.

Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

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Кому не варто носити укорочений верх?

  • Всіх, у кого є животик, тема з коротким верхи насторожує. Тоді потрібно підібрати низ, який допоможе приховати цю особливість фігури.
  • Короткий тулуб для такого верху теж проблемна тема. Простіше буде струнким дівчатам.

Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

З чим носимо? Носимо зі всім, але особливо актуально виглядає з:

  • Бермудами
  • Брюками/спідницями в стилі карго
  • З брюками палаццо і джинсами
  • З поясними виробами із завищеною талією
  • Зі спідницею з асиметричним кроєм

Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Особливо актуальні варіанти укрученных жакетів:

  • Піджачного типу
  • Джинсові
  • З об'ємними рукавами
  • З накладними кишенями

Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська розповіла про трендові моделі купальників.

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Автор: Lite

Теги Новини України модастилист
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