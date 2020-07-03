Модний укорочений верх: стиліст дала поради, як носити тренд сезону 2020

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, кому і з чим варто носити трендовий короткий жакет

Укорочені жакети, піджаки і куртки зайняли лідируючі позиції не тільки на подіумах, але і в повсякденному житті. Як адаптувати цю ультрамодну деталь гардеробу і з чим її носити, а також кому приміряти такий одяг не варто, розповіла в Instagram стиліст Карина Капріелова.

Укорочені розпашні вироби зараз must-have. Кому приміряти?

Дівчатам petite витягне зріст;

Тим, у кого короткі ноги. Такий верх дозволяє всі спідниці і штани носити із завищеною талією, а це значить подовжить ніжки. Власницям довгих ніг, зрозуміло, теж можна.

Можна тим, у кого слабо виражена талія - фігура прямокутник. Якщо взяти короткий, широкий жакет і вузький низ, то талія відразу виникне з небуття. Оптичний обман і нічого особистого.

Всім струнким дівчатам, бо для них показати торс - це естетичне задоволення.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Модницям на замітку: стиліст назвала топ-5 головних помилок жіночого гардеробу

⠀

Кому не варто носити укорочений верх?

Всіх, у кого є животик, тема з коротким верхи насторожує. Тоді потрібно підібрати низ, який допоможе приховати цю особливість фігури.

Короткий тулуб для такого верху теж проблемна тема. Простіше буде струнким дівчатам.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

З чим носимо? Носимо зі всім, але особливо актуально виглядає з:

Бермудами

Брюками/спідницями в стилі карго

З брюками палаццо і джинсами

З поясними виробами із завищеною талією

Зі спідницею з асиметричним кроєм

⠀ Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Особливо актуальні варіанти укрученных жакетів:

Піджачного типу

Джинсові

З об'ємними рукавами

З накладними кишенями

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська розповіла про трендові моделі купальників.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite