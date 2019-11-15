Модель и в Африке модель: Наталья Водянова восхитила совершенным телом в стильном комбинезоне

Наталья Водянова, которая недавно отправилась в Найроби, столицу Кении, продолжает знакомить поклонников с программой саммита фонда ООН. Напомним, конференция посвящена вопросам народонаселения и развития. Здесь обсуждаются такие животрепещущие вопросы для страны, как ранние замужества, низкий уровень сексуального просвещения, отсутствие контрацептивов, а также другие проблемы, которые мешают полноценной жизни многих женщин. А еще – с модными новинками своего гардероба. Так, в первый день 37-летняя красавица выступала на саммите в стильном брючном костюме бежевого оттенка.

Наталья остается стильной и в поездках (фото: instagram.com/natasupernova)

Дальше делегация во главе с активисткой Водяновой отправилась на самолетах вглубь страны. Наталья практически весь полет снимала многочисленные сториз, развлекая команду и веселясь. Сама она была под впечатлением от красоты природы и животных. В неописуемый восторг девушку привели зебры, жирафы и обезьяны. Не менее эмоциональным было и прибытие в отель, где хозяйка покорила гостей своим теплым приемом. Всем это филантроп постаралась описать в ярких красках.

Наталья восхищена природой и гостеприимством (фото: instagram.com/natasupernova)

Для поездки Водянова выбрала наряд комфортный и необычный, который к тому подчеркнул ее стройную фигуру и "бесконечные" ноги. В комбинезоне в стиле милитари с лацканами, накладными карманами на штанинах и тонким плетеным ремнем на талии Наталья смотрелась так, словно она не в поездке, а на подиуме. "Модель всегда модель", – подписала она фото из самолета, где профессионально позирует, закинув руки за голову.

Модель и в Африке модель (фото: instagram.com/natasupernova)

Дополнили образ красавицы босоножки на устойчивых каблуках, крупная сумка горчичного оттенка из страусиной кожи, а также браслеты на запястьях. Под вечер она накинула на плечи пестрый жакет с абстрактным узором. Вышло невероятно стильно!