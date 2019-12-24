Мода сейчас толерантна: Джамала поразила ярким образом из секонд-хенда

Джамала регулярно восхищает поклонников своими эффектными и соблазнительными, но при этом не слишком откровенными образами. Певица ранее рассказывала, что нередко шьет вещи на заказ - конечно же, у украинских дизайнеров, так что у нее репутация настоящей модницы и звезды с отменным чувством стиля. В новой публикации артистка призналась, что нередко получает упреки в том, что легко красиво одеваться, когда у тебя много денег.

Знаменитость решила опровергнуть данное утверждение и поделилась на своей странице в Instagram результатами своего "модного эксперимента". Певица решила показать яркий и узнаваемый образ и при этом вложиться в весьма скромный бюджет. И у нее получилось!

На красочных фото Джамала предстала в образе Арианы Гранде - колготках в сеточку, блестящем черном топе, кожаной розовой мини-юбке и короткой курточке кораллового оттенка. Яркий лук дополнили ботфорты на каблуках, а также массивные сережки и ожерелье.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка подробно рассказала о своем аутфите и во сколько он обошелся - за все вместе она отдала всего 2000 гривен.

"Много раз слышала и читала комментарии: "Конечно, звёздам легко красиво и оригинально одеваться, у них же куча денег!" Ок, опровергну это заявление. Сейчас период новогодних вечеринок, в магазинах ажиотаж, поддавшись которому вы покупаете вещи, которые наденете максимум раз. Вы тратите деньги и скапливаете одежду, которая мертвым грузом лежит в ваших шкафах годами. В этом году решила порадовать вас чем-то необычным и для записи нашего новогоднего поздравления выбрала образ Арианы Гранде. Попросила стилиста составить мне look, но с условием, что все вещи должны быть из сэкондхэнда или комиссионных магазинов. Я за осознанное потребление! Не хочу, чтобы наша Земля превратилась в свалку. Часть вещей приобрела в благотворительном магазине. Покупая одежду там, ты не только даришь вторую жизнь вещам, но и помогаешь онкобольным.

Итак, друзья!

Мой образ:

Куртка - 400 грн.

Ботфорты - 900 грн.

Юбка - 500 грн.

Топ - #самасшила для тура.

Украшения - 200 грн.

Всего: 2000 грн", - поделилась Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Звезда призвала не покупать ненужных вещей "на один раз" и поменьше гнаться за брендами, ведь сейчас это имеет все меньше значения.

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"Надеюсь, мой опыт вдохновит вас! Мне кажется, мода сейчас настолько толерантна, сэконд это или известный бренд - не имеет значения! Главное, чтоб вы себя чувствовали звездой вечера!!! Не стесняйтесь одеваться в комиссионных магазинах, дарить свои вещи друзьям и тем, кому они ещё пригодятся. Сейчас в моде быть благодарным за все, что у тебя есть!" - заключила певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фанаты восхищаются таким непривычным для Джамалы, но эффектным образом и благодарят артистку за отличный пример и мотивацию.

Шикарно выглядишь

Джамала, ну какая же вы все-таки крутая! Умная, красивая, стильная, ещё и такая открытая и честная. Обожаю вас

Оочееень

Джа, зачем вы так, я забыла как дышать

Неперевершена!

образ - огонь! Джа

Вау, Джа! Вам идёт! Надо и какую-то зажигательную песню под этот наряд

Несподіваний образ

Не привычно видеть Вас в таком образе, но Вам очень хорошо!

Мега крутой образ

Очень смелый образ

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала озадачила фанов нелегкой "стильной задачей" - певица поинтересовалась мнением поклонников по поводу своего стиля и нарядов.