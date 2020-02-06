Миссис Зима-2020: молодая жена Дмитрия Комарова очаровала "цветочным" аутфитом

Александра (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кучеренко похвасталась душевной встречей

Александра Кучеренко теперь может наверстать упущенное и сполна провести время со своим супругом. Напомним, что путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров вернулся из длительной экспедиции по Китаю и привез новый сезон программы “Мир Наизнанку”. Отметим, что 5 февраля вышел второй выпуск программы. При этом ранее Дмитрий рассказал, как в Китае решал проблему отношений на расстоянии с молодой супругой.

А на днях украинская модель и телеведущая, обладательница титула Мисс Украина-2016 смогла также посетить родной город - Днипро. Однако не отмечается, к родным модель поехала сама, или все же с Комаровым.

При этом Александра уточнила, что встречал ее родной брат Дмитрий, который преподнес красотке пышный букет нежных тюльпанов.

“Родной город встречает снегом. А брат @dmitriy_kucherenko - цветами) Райдер выполнен, спасибо))) До встречи вечером на вручении премии #золотойананас, Днепр. Здесь даже ананасы золотые раздают зимой”, - подписала милое фото Кучеренко.

На снимке модель позирует на заснеженном фоне в простом ежедневном образе - пуховая куртка синего цвета, кожаные перчатки и черная шапка.

Фото: instagram.com/alexandrocheretny

Отметим, что “Золотой ананас” - это премия журнала “Стильный город” (Днипро). В рамках премии проходит награждение самых талантливых и состоявшихся персон и компаний в разных сферах бизнеса города по версии журнала.

Тем временем поклонники Александры поспешили прокомментировать ее новый снимок:

“Анечка, очень рады твоему приезду! До встречи на церемонии!”

“Боже,как красиво смотрятся тюльпаны на фоне снега и Вы,Сашенька ,конечно же очень красивая”

“Миссис Зима!”

“Класс, красивая какая))) и цветы яркие) Удачи на вручении!!”

“Какие красивые”

“Рады приветствовать!) Хорошего дня и до встречи на вечере!)”

Скриншот комментариев: instagram.com/aakucherenko

Кстати, не забыла Александра посетить самое модное событие - Украинскую неделю моды сезона осень-зима 2020-2021.

“Ну нельзя пропустить #ufw и не поддержать друзей в украинской моде)) Понедельники, оказывается, бывают красивыми. Всем позитивного настроения всю неделю!” - поделилась эмоциями Кучеренко.

Стильная Саша Кучеренко (фото: instagram.com/alexandrocheretny)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.