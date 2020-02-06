Миссис Зима-2020: молодая жена Дмитрия Комарова очаровала "цветочным" аутфитом

Кучеренко похвасталась душевной встречей
Александра Кучеренко теперь может наверстать упущенное и сполна провести время со своим супругом. Напомним, что путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров вернулся из длительной экспедиции по Китаю и привез новый сезон программы “Мир Наизнанку”. Отметим, что 5 февраля вышел второй выпуск программы. При этом ранее Дмитрий рассказал, как в Китае решал проблему отношений на расстоянии с молодой супругой.
А на днях украинская модель и телеведущая, обладательница титула Мисс Украина-2016 смогла также посетить родной город - Днипро. Однако не отмечается, к родным модель поехала сама, или все же с Комаровым.
При этом Александра уточнила, что встречал ее родной брат Дмитрий, который преподнес красотке пышный букет нежных тюльпанов.
“Родной город встречает снегом. А брат @dmitriy_kucherenko - цветами) Райдер выполнен, спасибо))) До встречи вечером на вручении премии #золотойананас, Днепр. Здесь даже ананасы золотые раздают зимой”, - подписала милое фото Кучеренко.
На снимке модель позирует на заснеженном фоне в простом ежедневном образе - пуховая куртка синего цвета, кожаные перчатки и черная шапка.
Фото: instagram.com/alexandrocheretny
Отметим, что “Золотой ананас” - это премия журнала “Стильный город” (Днипро). В рамках премии проходит награждение самых талантливых и состоявшихся персон и компаний в разных сферах бизнеса города по версии журнала.
Тем временем поклонники Александры поспешили прокомментировать ее новый снимок:
Скриншот комментариев: instagram.com/aakucherenko
Кстати, не забыла Александра посетить самое модное событие - Украинскую неделю моды сезона осень-зима 2020-2021.
“Ну нельзя пропустить #ufw и не поддержать друзей в украинской моде)) Понедельники, оказывается, бывают красивыми. Всем позитивного настроения всю неделю!” - поделилась эмоциями Кучеренко.
Стильная Саша Кучеренко (фото: instagram.com/alexandrocheretny)
Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал, что помогло ему похудеть на 10 килограммов.