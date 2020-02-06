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Місіс Зима-2020: молода дружина Дмитра Комарова зачарувала "квітковим" аутфітом

Lite » Мода 06.02.2020 - 15:36
Місіс Зима-2020: молода дружина Дмитра Комарова зачарувала "квітковим" аутфітом
Олександра (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кучеренко похвалилася душевної зустріччю

Олександра Кучеренка тепер може надолужити згаяне і сповна провести час зі своїм чоловіком. Нагадаємо, що мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров повернувся з тривалої експедиції по Китаю і привіз новий сезон програми "Світ Навиворіт". Зазначимо, що 5 лютого вийшов другий випуск програми. При цьому раніше Дмитро розповів, як в Китаї вирішував проблему відносин на відстані з молодою дружиною.

А днями українська модель і телеведуча, володарка титулу Міс Україна-2016 змогла також відвідати рідне місто - Дніпро. Проте не зазначається, до рідних модель поїхала сама, чи все ж Комаровим.

При цьому Олександра уточнила, що зустрічав її рідний брат Дмитро, який підніс красуні пишний букет ніжних тюльпанів.

“Рідне місто зустрічає снігом. А брат @dmitriy_kucherenko - квітами) Райдер виконаний, дякую))) До зустрічі ввечері на врученні премії #золотойананас, Дніпро. Тут навіть ананаси золоті роздають взимку", - підписала миле фото Кучеренко.

На знімку модель позує на засніженому тлі в простому щоденному образі - пухова куртка синього кольору, шкіряні рукавички і чорна шапка.

Місіс Зима-2020: молода дружина Дмитра Комарова зачарувала &quot;квітковим&quot; аутфітом

Фото: instagram.com/alexandrocheretny

Відзначимо, що "Золотий ананас" - це премія журналу "Стильне місто" (Дніпро). В рамках премії проходить нагородження найталановитіших і успішних персон і компаній у різних сферах бізнесу міста за версією журналу.

Тим часом шанувальники Олександри поспішили прокоментувати її новий знімок:

  • “Ганнуся, дуже раді приїзду! До зустрічі на церемонії!"
  • "Боже,як гарно виглядають тюльпани на тлі снігу і Ви,Сашенька ,звичайно ж дуже красива"
  • "Місіс Зима!"
  • "Клас, яка красива))) і яскраві квіти) Удачі на врученні!!"
  • "Які гарні"
  • “Раді вітати!) Гарного дня і до зустрічі на вечорі!)"

Місіс Зима-2020: молода дружина Дмитра Комарова зачарувала &quot;квітковим&quot; аутфітом

Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko

До речі, не забула Олександра відвідати наймоднішу подію - Український тиждень моди сезону осінь-зима 2020-2021.

“Ну не можна пропустити #ufw і не підтримати друзів в українській моді)) Понеділки, виявляється, бувають гарними. Всім позитивного настрою весь тиждень!" - поділилася емоціями Кучеренко.

Місіс Зима-2020: молода дружина Дмитра Комарова зачарувала &quot;квітковим&quot; аутфітом

Стильна Кучеренко Саша (фото: instagram.com/alexandrocheretny)

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.

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