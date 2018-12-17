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Краса по-филиппинскі: яскраві фото Міс Всесвіту 2018

Lite » Стиль і мода 17.12.2018 - 11:41
Краса по-филиппинскі: яскраві фото Міс Всесвіту 2018
Фото: Катріона Грей (Колаж РБК-Україна)

Цікаві факти з життя нової міс Всесвіт

Катріона Магнайон Грей, нова Міс Всесвіт 2018, яка обійшла майже 100 красунь з усього світу, та одягнула корону переможниці стала четвертою за рахунком філіппінкою, яка отримала найвищу нагороду за красу.

Краса по-филиппинскі: яскраві фото Міс Всесвіту 2018Краса по-филиппинскі: яскраві фото Міс Всесвіту 2018Фото: Ні, це не Венеція, Катріона Грей серед мальовничих пам'яток Лас Касаса, Батаан (РБК-Україна)

Однак, не тільки бездоганна фігура і гарне обличчя стала запорукою її перемоги. Катріона дівчина з величезною кількістю інтересів і хобі. Красуня, яка виросла в мальовничих ландшафтах Австралії, знайшла глибоку любов до природи, полюбила активний спосіб життя і набула безтурботний характер.

З тих пір, як вона переїхала в Азію, Катріона стала однією з найбільш затребуваних комерційних моделей у цій частині світу. На її рахунку зйомки в регіональних і глобальних кампаніях, а також вона стала окрасою багатьох обкладинок журналів.

Що стосується її талантів, то міс Всесвіт є автором-початківцям пісень і співачкою, володіє власним бізнесом, веде успішний блог, захоплюється фотографією, а також вона художник-початківець.

Краса по-филиппинскі: яскраві фото Міс Всесвіту 2018Фото: Чуттєва Катріона на тлі філліпінскої природи (Колаж РБК-Україна)

Примітно, що брати участь у конкурсах краси дівчина почала у досить юному віці, вже у 5 років вона стала переможницею Маленька Міс Філіппіни 1999. Після чого стала отримувати велику кількість пропозицій і багато зніматися, відклавши "на потім" серйозні конкурси. Повернулася вона до них тільки 2016 році, коли взяла участь в Міс Філіппіни і Міс Світу, і якщо в першому - вона перемогла, то в другому - увійшла до п'ятірки кращих. В цьому році Катріона знову стала переможницею у своїй країні, і це дозволило їй висунути свою кандидатуру на міжнародний конкурс.

Краса по-филиппинскі: яскраві фото Міс Всесвіту 2018Краса по-филиппинскі: яскраві фото Міс Всесвіту 2018Фото: Сеньйора - так підписала цю фотосесію Катріона Грей у своєму блозі (Колаж РБК-Україна)

Цікавий той факт, що під час частині Міс Всесвіт 2018, присвяченій питанням і відповідям, Грей висловилася за медичний канабіс, свободу преси і рух «Me Too». Коли її запитали, чи повинні країни домагатися введення обмежень на імміграцію, вона відповіла: "Я думаю, що в кожній країні повинні бути свої правила і норми, але для того, щоб суспільство процвітало.. ми повинні бути відкриті для любові і прийняття один одного".

Факти про Катрионе:
Місце народження Катріони - Кернс, Квінсленд, Австралія
У Катріони є друге ім'я — Еліза
Зріст - 178 см
Колір - коричневий
Колір очей - коричневий

Крім того, раніше ми писали про те, що на конкурсі Міс Всесвіт 2018 одна з учасниць потрапила в расистський скандал. Вона насміхалася над учасницями з Азії.

Читайте також, про вбранні української учасниці на конкуреа Міс Всесвіт 2018.

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