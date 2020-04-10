Минутка самолюбования: Регина Тодоренко в образе Монро вызвала фурор в сети

Регина Тодоренко не перестает показывать поклонникам яркие образы со съемок нового шоу! Отметим, что Тодоренко снимается в новом российском проекте “Маска” на канале НТВ. Конечно же, телеведущая не упускает возможности похвастаться яркими аутфитами. К слову, на днях состоялись съемки финального эпизода, для которого Тодоренко перевоплотилась в непревзойденную Мэрилин Монро.

Так, Тодоренко покрасовалась на камеру в роскошном образе. На Регине — белоснежное облегающее платье, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Обратите внимание на декоративные элементы платья. К примеру, геометрический вырез и рукава-буф. Романтические объемные рукава — один из ведущих модных трендов 2020 года. Также талию телеведущей подчеркивает широкий пояс.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Из украшений образ Тодоренко дополняет колье и достаточно массивные серьги с крупными блестящими камнями. Длинные волосы красотки собраны в элегантную вечернюю прическу с объемными локонами — в стиле самой узнаваемой прически Монро.

Также отдельного внимания заслуживает макияж телеведущей, который сделан с акцентом на жирные стрелки и алые губы.

“Самолюбование, буквально минутка)) #маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро. Вы за кого болеете?” — лаконично подписала новое фото Тодоренко.

Скриншоты: instagram.com/reginatodorenko

Конечно же, поклонники ведущей поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

“Очень красиво, элегантно, изысканно”

“Лучший образ”

“Шикарно, смотрится очень красива”

“Шикарный образ - Регина красотка. Мне только пояс не нравится - я бы его вообще сняла (или заменила )”

“Регина, как мне нравится этот образ! Просто и приятно глазам”

“Красавица, впрочем, как всегда”

“Очень красивая Региночка!”

“Вам оочень такой образ идет”

“Ооо, просто нереально красива”

“Моя любимая вишневая красная помада! Вы прекрасна, Регина, как всегда”

“Образ ОЧЕНЬ) Тоже полюбуюсь”

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко дала важный совет молодым семьям и умилила фото мужа с сыночком.