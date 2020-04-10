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Хвилинка самомилування: Регіна Тодоренко в образі Монро викликала фурор в мережі

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Шанувальники Регіни прийшли в захват

Регіна Тодоренко не перестає показувати шанувальникам яскраві образи зі зйомок нового шоу! Зазначимо, що Тодоренко знімається в новому російському проекті "Маска" на каналі НТВ. Звичайно ж, телеведуча не упускає можливості похвалитися яскравими аутфитами. До речі, днями відбулися зйомки фінального епізоду, для якого Тодоренко перевтілилася в неперевершену Мерилін Монро.

Так, Тодоренко покрасувалася на камеру в розкішному образі. На Регіні — білосніжне облягаюче плаття, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Зверніть увагу на декоративні елементи сукні. Наприклад, геометричний виріз і рукави-буф. Романтичні об'ємні рукави — один з провідних модних трендів 2020 року. Також талію телеведучої підкреслює широкий пояс.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

З прикрас образ Тодоренко доповнює кольє і досить масивні сережки з великими блискучими каменями. Довге волосся красуні зібране в елегантну вечірню зачіску з об'ємними хвилями — в стилі самої впізнаваної зачіски Монро.

Також окремої уваги заслуговує макіяж телеведучої, який зроблений з акцентом на жирні стрілки і червоні губи.

“Самомилування, буквально хвилинка)) #маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро. Ви за кого вболіваєте?" — лаконічно підписала нове фото Тодоренко.

Скріншоти: instagram.com/reginatodorenko

Звичайно ж, шанувальники ведучої поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

  • "Дуже красиво, елегантно, вишукано"
  • "Кращий образ"
  • "Шикарно, виглядає дуже красива"
  • “Шикарний образ - Регіна красуня. Мені тільки пояс не подобається - я б його взагалі зняла (або замінила )"
  • “Регіна, як мені подобається цей образ! Просто і приємно очам"
  • "Красуня, втім, як завжди"
  • "Дуже красива Региночка!"
  • "Вам дууже такий спосіб йде"
  • "Тов, просто нереально красива"
  • “Моя улюблена вишнева червона помада! Ви прекрасна, Регіна, як завжди"
  • "Образ ДУЖЕ) Теж полюбуюся"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Тодоренко дала важливу пораду молодим сім'ям та умилила фото чоловіка з синочком.

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