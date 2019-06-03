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Мини-королева: Винни Харлоу умилила детским снимком "со смыслом"

Lite » Мода 03.06.2019 - 17:58
Мини-королева: Винни Харлоу умилила детским снимком "со смыслом"
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

24-летняя красавица умилила детским фото

Винни Харлоу к своим 24-м годам успела построить головокружительную карьеру в мире моды и не раз рассказывала, что в детстве и мечтать о таком не могла. Но, видимо, знаменитая канадская модель и мотивационный оратор для миллионов своих подписчиков лукавила. Несколько часов назад она поделилась архивным снимком, где ей около 6 лет. Девочка стоит, приняв привычную модельную позу: руки на талии, нога отставлена. А главное – розовую пижаму дополняет высокая прическа и бисерная корона на голове. "Эта поза красной ковровой дорожки была в отработке", – пошутила она. И поклонники стали тут же засыпали ее лайками и комментариями.

Мини-королева: Винни Харлоу умилила детским снимком &quot;со смыслом&quot;Винни Харлоу в детстве (фото: instagram.com/winnieharlow) 

  • О боже, какая ты хорошенькая
  • Самая хорошенькая в мире
  • Слишком хорошенькая
  • Вау, ты выглядишь точно так же
  • Красивая тогда, красивая сейчас
  • Люблю тебя очень сильно, ты сильная и красивая женщина
  • Вау... Неужели уже в этом возрасте вы знали?
  • Всегда такая красивая, полное определение уверенности. Бог благословил!
  • Самая драгоценная
  • Ты уже тогда была звездой
  • Маленькая королева
  • Ты выглядишь такой милой
  • Как же ты восхитительна
  • Смешная

Также здесь были и те, кто от всего сердца поблагодарил Винни за ее деятельность. "Вы впечатляющий человек. У меня также витилиго, и у меня был трудный подростковый возраст. Вы хотите, чтобы я была уникальной и красивой женщиной, а я думала, что наедине с этой болезнью, но нет", – написала одна из подписчиц.

Мини-королева: Винни Харлоу умилила детским снимком &quot;со смыслом&quot;Винни вдохновила не одну девушку с витилиго не отчаиваться (фото: instagram.com/winnieharlow) 

Напомним, недавно Винни восхитила поклонников весьма необычной работой. Она снялась для Vogue вместе с моделью Шахад Сальман (Shahad Salman), которая также страдает от витилиго. Серию постов она сопроводила вдохновляющими словами, где призывает девушек не отчаиваться и идти вперед. К слову, Винни уже много раз украшала обложку Vogue, он именно первый номер стал символом того, что на верном пути.

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