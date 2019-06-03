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Міні-королева: Вінні Харлоу умилила дитячим знімком

Lite » Мода 03.06.2019 - 17:58
Міні-королева: Вінні Харлоу умилила дитячим знімком
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

24-річна красуня умилила дитячим фото

Вінні Харлоу до своїх 24-х років встигла побудувати карколомну кар'єру в світі моди і не раз розповідала, що в дитинстві і мріяти про таке не могла. Але, мабуть, знаменита канадська модель і мотиваційний оратор для мільйонів своїх фоловерів лукавила. Кілька годин тому вона поділилася архівним фото, де їй близько 6 років. Дівчинка стоїть, прийнявши звичну модельну позу: руки на талії, нога відставлена. А головне – рожеву піжаму доповнює висока зачіска і бісерна корона на голові. "Ця поза червоної килимової доріжки була відпрацювання", – пожартувала вона. І шанувальники стали тут же засипали її лайками та коментарями.

Міні-королева: Вінні Харлоу умилила дитячим знімкомВінні Харлоу в дитинстві (фото: instagram.com/winnieharlow)

  • О боже, яка ти гарненька
  • Сама гарненька в світі
  • Дуже гарненька
  • Вау, ти виглядаєш так само
  • Гарна тоді, красива зараз
  • Люблю тебе дуже сильно, ти сильна і красива жінка
  • Вау... Невже вже в цьому віці ви знали?
  • Завжди така гарна, повне визначення впевненості. Бог благословив!
  • Сама дорогоцінна
  • Ти вже тоді була зіркою
  • Маленька королева
  • Ти виглядаєш такою милою
  • Як же ти чудова
  • Смішна

Також тут були і ті, хто від щирого серця подякував Вінні за її діяльність. "Ви вражаюча людина. У мене також вітіліго, і у мене був важкий підлітковий вік. Ви хочете, щоб я була унікальною і красивою жінкою, а я думала, що наодинці з цією хворобою, але ні", – написала одна з шанувальниць Вінні.

Міні-королева: Вінні Харлоу умилила дитячим знімкомВінні надихнула не одну дівчину з вітіліго не впадати у відчай (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, нещодавно Вінні захопила шанувальників вельми незвичайною роботою. Вона знялася для Vogue разом з моделлю Шахад Сальман (Shahad Salman), яка також страждає від вітіліго. Серію постів вона супроводила надихаючими словами, де закликає дівчат не впадати у відчай і йти вперед. До речі, Вінні вже багато разів прикрашала обкладинку Vogue, але саме перший номер став символом того, що на вірному шляху.

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