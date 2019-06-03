Міні-королева: Вінні Харлоу умилила дитячим знімком

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

24-річна красуня умилила дитячим фото

Вінні Харлоу до своїх 24-х років встигла побудувати карколомну кар'єру в світі моди і не раз розповідала, що в дитинстві і мріяти про таке не могла. Але, мабуть, знаменита канадська модель і мотиваційний оратор для мільйонів своїх фоловерів лукавила. Кілька годин тому вона поділилася архівним фото, де їй близько 6 років. Дівчинка стоїть, прийнявши звичну модельну позу: руки на талії, нога відставлена. А головне – рожеву піжаму доповнює висока зачіска і бісерна корона на голові. "Ця поза червоної килимової доріжки була відпрацювання", – пожартувала вона. І шанувальники стали тут же засипали її лайками та коментарями.

Вінні Харлоу в дитинстві (фото: instagram.com/winnieharlow)

О боже, яка ти гарненька

Сама гарненька в світі

Дуже гарненька

Вау, ти виглядаєш так само

Гарна тоді, красива зараз

Люблю тебе дуже сильно, ти сильна і красива жінка

Вау... Невже вже в цьому віці ви знали?

Завжди така гарна, повне визначення впевненості. Бог благословив!

Сама дорогоцінна

Ти вже тоді була зіркою

Маленька королева

Ти виглядаєш такою милою

Як же ти чудова

Смішна

Також тут були і ті, хто від щирого серця подякував Вінні за її діяльність. "Ви вражаюча людина. У мене також вітіліго, і у мене був важкий підлітковий вік. Ви хочете, щоб я була унікальною і красивою жінкою, а я думала, що наодинці з цією хворобою, але ні", – написала одна з шанувальниць Вінні.

Вінні надихнула не одну дівчину з вітіліго не впадати у відчай (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, нещодавно Вінні захопила шанувальників вельми незвичайною роботою. Вона знялася для Vogue разом з моделлю Шахад Сальман (Shahad Salman), яка також страждає від вітіліго. Серію постів вона супроводила надихаючими словами, де закликає дівчат не впадати у відчай і йти вперед. До речі, Вінні вже багато разів прикрашала обкладинку Vogue, але саме перший номер став символом того, що на вірному шляху.