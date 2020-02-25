Мелания Трамп в игривом платье за € 1860 восхитила трендовым образом на лето 2020

Мелания Трамп не отстает от своей падчерицы и также впечатляет модные СМИ стильными выходами в Индии. Напомним, что на днях Дональд Трамп со своей супругой, а также дочкой Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером прилетели с официальным визитом в Индию. Здесь предполагается подписание мирного соглашения между Вашингтоном и Талибаном. Если главам государства удастся найти общий язык, то США выведет войска из Афганистана после 18 лет войны там. Поэтому приезд первых лиц США в Индию несет важную миссию.

Тем временем семья президента США наслаждается культурной программой в Индии. А также посещает массу различных светских мероприятий и общественно-значимых событий.

Мелания и Дональд Трамп почтили память Махатмы Ганди (скриншот поста: instagram.com/alwaysmelania)

Дональд Трамп пожимает руку президенту Индии Рам Натх Ковинду (скриншот поста: instagram.com/mathrubhumidotcom)

Так, во время второго дня своего индийского тура Дональд и Мелания Трамп посетили Раштрапати-Бхаван — официальная резиденция Президента Индии в Нью-Дели. Президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди приветствовали Трампа и первую леди США. После приветственной церемонии и торжественного приема президент США с супругой почтили память Махатмы Ганди у мемориала Отца нации Индии в Раджгхате. Супруги бросали ввысь символические цветы.

Мелания пообщалась с детьми одной из школ в южном Дели (скриншоты поста: instagram.com/mathrubhumidotcom)

На этом насыщенные день для семьи не закончился. Позже Мелания Трамп посетила так называемый “урок счастья” в одной из государственных школ южного Дели. По словам первой леди США, она была вдохновлена учебной программой, отметив, что она также подала “здоровый и позитивный” пример для педагогов. Возбужденные ученики, одетые в традиционные наряды, приветствовали Меланию, когда она прибыла в старшую среднюю школу Сарводайя в Моти-Багхе. Школа была украшена цветочными гирляндами и этническими мотивами, чтобы приветствовать первую леди США. Цветочные ранголи (пестрый орнамент на стенах домов) также были нарисованы в разных местах школы. Мелания осмотрела школу и посетила читальный зал, а также игровую комнату для учеников детских садов. Она также посетила занятия йогой и общалась со студентами.

Скриншот поста: instagram.com/alwaysmelania

Все это время внимание модных СМИ было приковано к образу первой леди США. Во второй день Мелания вновь блистала на публике в белом.

Для посещения череды мероприятий супруга Дональда Трампа выбрала летнее платье от любимого бренда Carolina Herrera. При этом с “изюминкой”. Длинное белоснежное платье оформлено в рубашечном стиле — с аккуратным воротничком и манжетами на рукавах. Платье дополнительно украшено игривым принтом в виде разноцветных цветов. Стоимость такой новинки составляет 1 861 €.

Мелания Трамп в платье от Carolina Herrera (скриншот поста: instagram.com/indiaforumsstyle)

Тонкую талию Мелания подчеркивает широким кожаным поясом красного цвета. Довершают летний образ белоснежные лодочки на шпильке. Волосы первая леди США завила в легкие локоны. Макияж сделан на выразительные глаза.

Образ однозначно заслуживает внимания на весну-лето 2020. Отметим, что белый — ведущий цвет нового модного сезона.