"Маша-очароваша": стильная Ефросинина на велосипеде уехала за солнцем

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина продемонстрировала стильный образ в комбинезоне

Маша Ефросинина наконец “вышла на связь” после длительного перерыва. Отметим, что на прошедших выходных, 31 августа телеведущая организовала свой ежегодный благотворительный фестиваль “Charity Weekend”. А до этого Ефросинина трогательно поздравила мужа с годовщиной! После насыщенных дней подготовки и самого дня фестиваля Ефросинина, похоже, решила и отдохнуть. После чего поставила на паузу свою “жизнь в соцсетях”.

И вот, Ефросинина поделилась очередным стильным вдохновением. На своей страничке в сети instagram телеведущая и блогер опубликовала яркое фото, на котором позирует в ультратрендовом наряде - комбинезоне из насыщенного синего денима. Комбинезон декорирован воланами на плечах. Еще одна изюминка - брюки-клеш. Стильный образ ведущей дополняют яркие аксессуары. К примеру, сумка-шопер с именем “Маша” латинскими буквами. Босоножки на устойчивом каблуке, а также массивные солнцезащитные очки с двухцветной оправой.

Еще одна примечательная деталь фото - в кадре Ефросинина позирует на голубом круизном велосипеде.

“За солнцем…” - коротко подписала новое фото Маша. Телеведущая имеет в виду, что сегодня, 4 сентября, в Киеве пасмурная погода - с дождями.

Стильна Маша Ефросинина на велосипеде (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Маши тут же принялись комментировать ее новый снимок:

“Фото гарне, але у таких брюках на велосипеді Маша доїде не далеко)”

“Стильно”

“Яка ви гарненька”

“Маша крутая”

“На маму очень похожи на этом фото”

“Суперская!”

“Да-да «Маша-очароваша», привези солнышко назад”

“В комбезе и на каблуках? Круто”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, ранее Маша уже публиковала фото в данном образе. Сделаны кадры были в рамках очередной модной фотосессии для одного из глянцев.

Стильна Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина откровенно рассказала о поставленном ей диагнозе бесплодие! Врачи заявили Маше, что она подорвала свое здоровье многочисленными диетами, на которых сидела в погоне за безупречным телом, и не сможет иметь детей.