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"Маша-очароваша": стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем

Lite » Мода 04.09.2019 - 12:56
"Маша-очароваша": стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна продемонструвала стильний образ в комбінезоні

Маша Єфросиніна нарешті "вийшла на зв'язок" після тривалої перерви. Зазначимо, що на минулих вихідних, 31 серпня телеведуча організувала свій щорічний благодійний фестиваль "Charity Weekend". А до цього Єфросиніна зворушливо привітала чоловіка з річницею! Після насичених днів підготовки і самого дня фестивалю Єфросиніна, схоже, вирішила і відпочити. Після чого поставила на паузу своє "життя у соцмережах".

І ось, Єфросиніна поділилася черговим стильним натхненням. На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча і блогер опублікувала яскраве фото, на якому позує в ультратрендовом вбранні - комбінезоні з насиченого синього деніму. Комбінезон декорований воланами на плечах. Ще одна родзинка - штани-кльош. Стильний образ ведучої доповнюють яскраві аксесуари. Приміром, сумка-шопер з ім'ям "Маша" латинськими літерами. Босоніжки на стійкому каблуці, а також масивні сонцезахисні окуляри з двокольоровою оправою.

Ще одна примітна деталь фото - в кадрі Єфросиніна позує на блакитному круїзному велосипеді.

"За сонцем..." - коротко підписала нове фото Маша. Телеведуча має на увазі, що сьогодні, 4 вересня, в Києві похмура погода з дощами.

&quot;Маша-очароваша&quot;: стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем

Стильно Маша Єфросиніна на велосипеді (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші тут же взялися коментувати її новий знімок:

  • "Фото гарне, але у таких штанях на велосипеді Маша доїде не далеко)"
  • "Стильно"
  • "Яка ви гарненька"
  • "Маша крута"
  • "На маму дуже схожі на цьому фото"
  • "Суперська!"
  • "Так-такк "Маша-очароваша", привези сонечко назад"
  • “В комбезе і на підборах? Круто"

&quot;Маша-очароваша&quot;: стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

До речі, раніше Маша вже публікувала фото в даному образі. Зроблені кадри були в рамках чергової модної фотосесії для одного з глянців.

&quot;Маша-очароваша&quot;: стильна Єфросиніна на велосипеді поїхала за сонцем

Стильно Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відверто розповіла про поставлений їй діагноз безпліддя! Лікарі заявили Маші, що вона підірвала своє здоров'я численними дієтами, на яких сиділа в гонитві за бездоганним тілом, і не зможе мати дітей.

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