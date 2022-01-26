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Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture

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Париж, Среда 26 января 2022 17:31
Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture Марго Робби (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Вчера в Гран Пале прошел показ новой кутюрной коллекции Chanel. Грандиозное шоу, которое было стилизовано современным художником Ксавье Вейланом, открывала внучка Грейс Келли – принцесса Шарлота Казираги. Девушка проскакала по подиуму верхом на коне в жакете из твида.

Коллекция состояла из ярких, радостных мотивов, лаконичные вещи украшали изящные вышивки и роскошные цветы. По словам Виржини Виар, она хотела отразить в одежде будущего теплого сезона неземную легкость.

Показ Chanel Couture, как всегда, посетило максимальное количество звездных гостей. В первом ряду сидели посланницы красоты французского бренда: Марго Робби, Ванесса Паради, София Коппола и многие другие.

Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture

Марго Робби (фото: Getty Images)

Марго Робби предстала перед фотографами в лаконичном образе. Звезда "Однажды в Голливуде" надела объемное белоснежное двубортное платье-блейзер из букле – вещь из последней весенне-летней коллекции культового Дома. Под него девушка надела бело-золотой топ с вышивкой. Изящную изюминку луку добавила белая микро-сумка Chanel на цепочке, а также белые ботильоны.

Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture

Ванесса паради (фото: Getty Images)

Экс-супруга Джонни Деппа, 49-летняя Ванесса Паради, появилась на светском выходе в полупрозрачной черной блузе с V-образным вырезом, расшитой яркими цветами из пайеток и блесток. Ворот и манжеты блузы были отделаны фирменным для Chanel твидом.

Броский верх уравновешивали черные простые брюки из шелка и с высокой посадкой. Завершили лук черные лакированные ботильоны на высоких каблуках. Актриса отказалась от украшений, оставив образ максимально простым, а также предпочла лаконичную укладку и натуральный макияж.

Рассматриваем и другие наряды звездных гостей показа, среди которых Фаррелл Уильямс, Каролин де Мегрэ, певицы Анжель, Анамария Вартоломей, актриса Альма Ходоровски и другие.

Марго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel CoutureМарго Робби в белоснежном блейзере, Ванесса Паради в блестящей блузе: лучшие звездные образы показа Chanel Couture

Гости показа (фото: instagram.com/chanelofficial)

Также читайте, как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов.

Ранее мы писали про культовые образы Тьерри Мюглера, которые демонстрируют Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости.

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