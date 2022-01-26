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Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture

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Париж, Середа 26 січня 2022 17:31
Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture Марго Роббі (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Вчора в Гран Пале пройшов показ нової кутюрної колекції Chanel. Грандіозне шоу, яке було стилізовано сучасним художником Ксав'є Вейланом, відкривала внучка Грейс Келлі – принцеса Шарлота Казірагі. Дівчина проскакала по подіуму верхи на коні в жакеті з твіду.

Колекція складалася з яскравих, радісних мотивів, лаконічні речі прикрашали витончені вишивки і розкішні квіти. За словами Віржіні Віар, вона хотіла відобразити в одязі майбутнього теплого сезону неземну легкість.

Показ Chanel Couture, як завжди, відвідала максимальна кількість зіркових гостей. У першому ряду сиділи посланниці краси французького бренду: Марго Роббі, Ванесса Параді, Софія Коппола і багато інших.

Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture

Марго Роббі (фото: Getty Images)

Марго Роббі постала перед фотографами в лаконічному образі. Зірка "Одного разу в Голлівуді" одягла об'ємну білосніжну двобортну сукню-блейзер з букле – річ з останньої весняно-літньої колекції культового будинку. Під нього дівчина одягла біло-золотий топ з вишивкою. Витончену родзинку луку додала біла мікро-сумка Chanel на ланцюжку, а також білі ботильйони.

Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture

Ванеса Параді (фото: Getty Images)

Екс-дружина Джонні Деппа, 49-річна Ванесса Параді, з'явилася на світському виході в напівпрозорій чорній блузі з V-подібним вирізом, розшитій яскравими квітами з паєток і блискіток. Воріт і манжети блузи були оброблені фірмовим для Chanel твідом.

Помітний верх врівноважували чорні прості штани з шовку і з високою посадкою. Завершили лук чорні лаковані ботильйони на високих підборах. Актриса відмовилася від прикрас, залишивши образ максимально простим, а також віддала перевагу лаконічній укладці і натуральному макіяжу.

Розглядаємо й інші вбрання зіркових гостей показу, серед яких Фаррелл Уільямс, Каролін де Мегре, співачки Анжель, Анамарія Вартоломей, актриса Альма Ходоровскі та інші.

Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel CoutureМарго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture

Гості показу (фото: instagram.com/chanelofficial)

Також читайте, як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків.

Раніше ми писали про культові образи Тьєррі Мюглера, які демонструють Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості.

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