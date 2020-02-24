Макс Барських і LITKOVSKAYA створили провокаційну колекцію одягу PRAY AT THE DANCEFLOOR (фото)

Макс Барських і LITKOVSKAYA (фото: прес-служба)

Творча колаборація приурочена до старту другого світового туру музиканта NEZEMNAYA2020

Після успішного запуску першої колекції Макса Барських #BEREGA в 2018 році, артист продовжує розвивати напрямок власної лінії одягу, - і знову робить це, об'єднавши зусилля з брендом LITKOVSKAYA. На цей раз асортимент офіційного мерчу музиканта став ще ширше, домінантними в ньому виступили червоний, білий і чорний колір, а знаковими елементами – терновий вінець, назва шостого повноформатного альбому «1990» і язики полум'я.

Офіційним саундтреком рекламної кампанії PRAY О THE DANCEFLOOR став третій україномовний сингл «Двоє» з майбутнього альбому Барських.

У колекцію ввійшли універсальні базові речі sport casual, які підійдуть, як для «неї», так і для «нього»: худі, два види футболок, лонгслів, водолазка, спортивні штани, шорти, шкарпетки, шкіряний аксесуар «терновий вінець» і ексклюзивний рюкзак-трансформер, - останній можна буде використовувати в якості віп-запрошення на один з концертів в рамках міжнародного туру. Всі вироби колаборації упаковані в пакети з біорозкладаного пластику.

MAX BARSKIH х LITKOVSKAYA

Перший дроп надійде в продаж на концерті у Вільнюсі вже 27 лютого.

Авторами візуальної частини рекламної кампанії нового кампейна MAX BARSKIH х LITKOVSKAYA виступило творче об'єднання художників ГОРСАД. Натхненні фресками епохи Відродження, фотохудожники змішали в кадрі біблійні мотиви і рейверскую естетику. Головними героями зйомки стали самі Макс Барських і Ліля Літковська.

Нагадаємо, раніше Барських показав вільних людей у відвертому кліпі "Лей, не шкодуй".