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Макс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGA

Lite » Стиль і мода 19.11.2018 - 15:29
Макс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGA
Фото: колаж РБК-Україна

Ідейним натхненником капсульної колекції виступив український модний бренд Litkovskaya

Популярний український співак Макс Барських, який приміряв незвичайний образ, представив лімітовану колекцію, присвячену новому альбому "СІМ". Ідейним натхненником капсульної колекції виступив бренд LITKOVSKAYA.

В якості моделей виступили в тому числі сам Барських і режисер Алан Бадоєв.

Макс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGAМакс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGA

Фото: Макс Марских (прес-служба артиста)

"Моя історія відносин з Максом Барських і Аланом Бадоєвим – це історія великої дружби. Алан надихає виходити за межі можливого і мені велике задоволення працювати разом. Я була рада цікавому процесу і тому, що в результаті у нас вийшло передати привіт усім шанувальникам творчості Макса Барських", - говорить LITKOVSKAYA.

Макс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGAМакс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGA

Фото: Алан Бадоєв (прес-служба артиста)

Колекція включає в себе худі, два види футболок, панами і поясні сумки. Домінуюча колірна палітра лінії - біла і червона. #BEREGA повністю зосереджені на 80-х, не копіюючи їх, а розчиняючи в сучасному світі стилю.

Макс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGAМакс Барських і Алан Бадоєв позували в кампейні #BEREGA

Фото: Макс Марских (прес-служба артиста)

"Нам дуже комфортно працювати з Лілею. Мене надихає її бачення, її дизайн. Тому я з задоволенням довірив розробку такого важливого для нас моменту, як мерч, саме їй. Тому що я хотів би, щоб мої шанувальники отримували якісну продукцію і в чомусь унікальну", - поділився Барських.

 

Фото: колекція Макса Марских #BEREGA (прес-служба артиста)

Дроп #BEREGA надійде в продаж 29.11 на київському концерті артиста в МВЦ.

Відео: Макс Барських — БЕРЕГИ (youtube.com/Max Barskih)

Нагадаємо, у новому кліпі "Берега" Макс Барських повертає моду на 80-ті. Для відтворення атмосфери закулісся легендарних Top of the Pops – музичної програми, яка виходила на телеканалі BBC – головною локацією для зйомок кліпу був обраний апаратно-студійний комплекс Національної телекомпанії України, який спеціально для роботи команди Барських призупинив свою діяльність на добу.

Зазначимо, що нещодавно Макс Барських спантеличив фанатів новим образом. По всій видимості від хотів втілити легендарного вокаліста групи Queen, однак вийшло не зовсім те, на що він розраховував.

Раніше Макс Барських влаштував для своєї команди "ретро-фотосесію". Стиліст Соня Солтес, художник-постановник Олена Гаджилова, моделі Олімпії Вайтмусташ, Ліза Коцюба, Настя Панченко, Синтія Эсибоу, Даша Кравцова, Світу Марчук та Ілона Яровенко постали в образах дівчат з минулого.

Відео: РБК-Україна

Новини України Алан БадоєвпевецмодаМакс Барських
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