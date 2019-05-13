Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном

Роузи Хантингтон-Уайтли успешно совмещает карьеру модели, ведение собственного бизнеса и роль заботливой жены и любящей мамы. Своего первенца от гражданского мужа Джейсона Стэтхема супермодель родила в 2017-м году. С тех пор на ее странице в Instagram регулярно появляются трогательные снимки с малышом Джеком Оскаром. Правда, Роузи старается по минимуму показывать мальчика, видимо, оберегая от недоброжелателей. Так что за эти почти 2 года поклонники еще не сумели толком его рассмотреть.

И вот на День матери, который состоялся 12 мая, она не удержалась.

Знаменитая красавица опубликовала несколько фото: на одном она еще беременна, а на двух других обнимает свое маленькое чудо. И в этот раз на одном снимке отлично видно смеющееся личико малыша.

Роузи Хантингтон-Уайтли трогательно поздравила всех мам с праздником (фото: instagram.com/rosiehw/)

Многочисленные поклонники звезды тут же принялись комментировать фото, отметив заодно, что малыш похож на знаменитую маму.

"Это божественно"

"Детка! Ты Чудо-Женщина! С днем матери"

"Драгоценный"

"Это так мило"

"Душечки"

"Чистая любовь"

"О, это так мило"

"Невероятно"

"Ему повезло, что ты его мама"

"Я надеюсь, что однажды вы опубликуете естественную фотографию без фильтра с вашим ребенком! Я уверен, что вы будете еще красивее без этой косметики"

"Самое милое фото в жизни"

"Восхитительная мама"

"Вы все трое похожи"

Супермодель начала активно работать уже спустя несколько месяцев после родов (фото: instagram.com/rosiehw/)

К слову, Роузи, как и многие ее коллеги по подиуму, не стала засиживаться в декрете. Она сумела максимально быстро вернуться в форму и уже спустя несколько месяцев после родов отправилась на съемки для рекламы купальников. Также она вовсю работает над новым проектом – собственной косметической линией Rose Inc, принимает участие в фотосессиях и съемках для глянцевых журналов, успевает постить подборки стильных луков и даже работать над дизайном одежды.

32-летняя звезда в новой реколамной кампании белья для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw/)

На днях она также представила новую линию Rosie for Autograph для Marks & Spencer – над дизайном моделей для этой коллекции она работает самостоятельно. Девушка позирует в сексуальном черном нижнем белье и чулках. И выглядит, безусловно, не хуже, чем до беременности.