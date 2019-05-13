Любовь всей жизни: Роузи Хантингтон-Уайтли растрогала редким фото с сыном

32-летняя модель отпраздновала день матери
Роузи Хантингтон-Уайтли успешно совмещает карьеру модели, ведение собственного бизнеса и роль заботливой жены и любящей мамы. Своего первенца от гражданского мужа Джейсона Стэтхема супермодель родила в 2017-м году. С тех пор на ее странице в Instagram регулярно появляются трогательные снимки с малышом Джеком Оскаром. Правда, Роузи старается по минимуму показывать мальчика, видимо, оберегая от недоброжелателей. Так что за эти почти 2 года поклонники еще не сумели толком его рассмотреть.
И вот на День матери, который состоялся 12 мая, она не удержалась.
Знаменитая красавица опубликовала несколько фото: на одном она еще беременна, а на двух других обнимает свое маленькое чудо. И в этот раз на одном снимке отлично видно смеющееся личико малыша.
Многочисленные поклонники звезды тут же принялись комментировать фото, отметив заодно, что малыш похож на знаменитую маму.
Супермодель начала активно работать уже спустя несколько месяцев после родов (фото: instagram.com/rosiehw/)
К слову, Роузи, как и многие ее коллеги по подиуму, не стала засиживаться в декрете. Она сумела максимально быстро вернуться в форму и уже спустя несколько месяцев после родов отправилась на съемки для рекламы купальников. Также она вовсю работает над новым проектом – собственной косметической линией Rose Inc, принимает участие в фотосессиях и съемках для глянцевых журналов, успевает постить подборки стильных луков и даже работать над дизайном одежды.
32-летняя звезда в новой реколамной кампании белья для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw/)
На днях она также представила новую линию Rosie for Autograph для Marks & Spencer – над дизайном моделей для этой коллекции она работает самостоятельно. Девушка позирует в сексуальном черном нижнем белье и чулках. И выглядит, безусловно, не хуже, чем до беременности.