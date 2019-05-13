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Любов усього життя: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісним фото з сином


32-річна модель відсвяткувала день матері

Роузі Хантінгтон-Уайтлі успішно поєднує кар'єру моделі, ведення власного бізнесу і роль турботливої дружини і турботливої мами. Свого первістка від цивільного чоловіка Джейсона Стетхема супермодель народила в 2017-му році. З тих пір на її сторінці в Instagram регулярно з'являються зворушливі знімки з малюком Джеком Оскаром. Правда, Роузі намагається по мінімуму показувати хлопчика, мабуть, оберігаючи від недоброзичливців. Так що за ці майже 2 роки шанувальники ще не зуміли його розглянути.

І ось на День матері, який відбувся 12 травня, вона не втрималася.
Знаменита красуня опублікувала кілька фото: на одному вона ще вагітна, а на двох інших обіймає своє маленьке чудо. І в цей раз на одному знімку добре видно личко малюка.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушливо привітала всіх мам зі святом (фото: instagram.com/rosiehw/)

Численні шанувальники зірки тут же взялися коментувати фото, зазначивши заодно, що малюк схожий на знамениту маму.

  • "Це божественно"
  • "Дитинко! Ти Чудо-Жінка! З днем матері"
  • "Дорогоцінний"
  • "Це так мило"
  • "Душечки"
  • "Чиста любов"
  • "О, це так мило"
  • "Неймовірно"
  • "Йому пощастило, що ти його мама"
  • "Я сподіваюся, що одного разу ви опублікуєте природну фотографію без фільтру з вашою дитиною! Я впевнений, що ви будете ще красивішим без цієї косметики"
  • "Саме миле фото в життя"
  • "Чудова мама"
  • "Ви всі троє схожі"

Супермодель почала активно працювати вже після кількох місяців після пологів (фото: instagram.com/rosiehw/)

До речі, Роузі, як і багато її колег по подіуму, не стала засиджуватися в декреті. Вона зуміла максимально швидко повернутися у форму і вже через кілька місяців після пологів вирушила на зйомки для реклами купальників. Також вона щосили працює над новим проектом – власної косметичної лінією Rose Inc, бере участь у фотосесіях і зйомках для глянцевих журналів, встигає викладати добірки стильних луків і навіть працювати над дизайном одягу.

32-річна зірка в новій реколамной кампанії білизни для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw/)

На днях вона також представила нову лінію Rosie for Autograph для Marks & Spencer – над дизайном моделей для цієї колекції вона працює самостійно. Дівчина позує в сексуальному чорному нижній білизні і панчохах. І виглядає, безумовно, не гірше, ніж до вагітності.

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