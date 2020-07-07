Лето в офисе: топ-7 актуальных трендовых образа для жарких дней

Эксперт рассказала, как освежить свой летний офисный гардероб
После карантина и длительного нахождения дома особенно хочется стильно и красиво выглядеть в офисе, вернувшись на рабочее место. Освежить свой гардероб можно без лишних затрат времени и средств, лишь дополнив его парочкой актуальных вещей. О том, каким из них отдать предпочтение рассказала в Instagram стилист Карина Капрэлова.
Лето в офисе может быть совершенно не скучным, а образы - разнообразными и стильными, если учесть последние модные тенденции и смело воплотить их в жизнь.
7 свежих решений для офисного гардероба:
Бермуды. Почему нет, если они прикрывают колено.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Сарафаны. Давно не носили. Присмотритесь к актуальным моделям, и вы обязательно определитесь со своим фасоном и расцветкой.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Жилеты. Носим на голое тело - облегающий вариант и оверсайз вариант вместо жакета.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Юбка. Попробуйте приобрести фантазийную юбку и скомбинируйте с ней простые рубашки.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Короткие жакеты. Стилист рекомендует присмотреться к этим моделями и носить их поверх длинных рубашек.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Романтичные блузы. С объемными рукавами или заметным воротником - такие рубашки освежат ваш офисный гардероб.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Стиль милитари, карго или сафари в одежде очень оживят гардероб.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова ознакомила с главными антитрендами лета-2020 и рассказала о новом удобном и практичном стиле, "родившимся" во время карантина - biz-leisure.