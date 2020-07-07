Лето в офисе: топ-7 актуальных трендовых образа для жарких дней

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как освежить свой летний офисный гардероб

После карантина и длительного нахождения дома особенно хочется стильно и красиво выглядеть в офисе, вернувшись на рабочее место. Освежить свой гардероб можно без лишних затрат времени и средств, лишь дополнив его парочкой актуальных вещей. О том, каким из них отдать предпочтение рассказала в Instagram стилист Карина Капрэлова.

Лето в офисе может быть совершенно не скучным, а образы - разнообразными и стильными, если учесть последние модные тенденции и смело воплотить их в жизнь.

7 свежих решений для офисного гардероба:

Бермуды. Почему нет, если они прикрывают колено.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Сарафаны. Давно не носили. Присмотритесь к актуальным моделям, и вы обязательно определитесь со своим фасоном и расцветкой.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Жилеты. Носим на голое тело - облегающий вариант и оверсайз вариант вместо жакета.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Юбка. Попробуйте приобрести фантазийную юбку и скомбинируйте с ней простые рубашки.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Короткие жакеты. Стилист рекомендует присмотреться к этим моделями и носить их поверх длинных рубашек.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Романтичные блузы. С объемными рукавами или заметным воротником - такие рубашки освежат ваш офисный гардероб.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Стиль милитари, карго или сафари в одежде очень оживят гардероб.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова ознакомила с главными антитрендами лета-2020 и рассказала о новом удобном и практичном стиле, "родившимся" во время карантина - biz-leisure.