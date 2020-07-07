Літо в офісі: топ-7 актуальних трендових образів для спекотних днів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як освжити свій ліьній офісний гардероб

Після карантину і тривалого знаходження вдома особливо хочеться стильно і красиво виглядати в офісі, повернувшись на робоче місце. Освіжити свій гардероб можна без зайвих витрат часу і коштів, лише доповнивши його парочкою актуальних речей. Про те, яким із них віддати перевагу розповіла в Instagram стиліст Карина Капрієлова.

Літо в офісі може бути абсолютно не нудним, а образи - різноманітними і стильними, якщо врахувати останні модні тенденції і сміливо втілити їх в життя.

7 свіжих рішень для офісного гардероба:

Бермуди. Чому ні, якщо вони прикривають коліно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сарафани. Давно не носили. Придивіться до актуальних моделям, і ви обов'язково визначитеся зі своїм фасоном і принтом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жилети. Носимо на голе тіло - облягаючий варіант і оверсайз варіант замість жакета.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спідниця. Спробуйте придбати фантазійну спідницю і скомбінуйте з нею прості сорочки.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Короткі жакети. Експерт рекомендує придивитися до цих моделей і носити їх поверх довгих сорочок.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Романтичні блузи. З об'ємними рукавами або помітним коміром - такі сорочки освіжать ваш офісний гардероб.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стиль мілітарі, карго або сафарі в одязі дуже оживлять гардероб.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова ознайомила з головними антитрендами літа-2020 і розповіла про новий зручний і практичний стиль, який "народився" під час карантину - biz-leisure.