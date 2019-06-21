Легкость бытия: Винни Харлоу восхитила невесомым летним образом и стройными ногами

Винни Харлоу на месте не сидится. Не так давно знаменитая модель была в Японии, где участвовала в очередной фешн-съемке. А затем отправилась в Париж, где ее также ждут новые проекты. Для поклонников же она традиционно подготовила массу постов и образов. Винни опубликовала несколько кадров, на которых она красуется на фоне живописных домов Парижа и Эйфелевой башни. Легкую летнюю атмосферу подчеркнул наряд девушки, а нотку беззаботности и игривости добавил бокал шампанского Perrier-Jouët (к слову, с этой маркой Винни сотрудничает уже давно).

24-летняя красавица блистает в Париже (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни надела короткое белое платье от французского бренда Jacquemus. Пышное, воздушное и невесомое, оно окутало стройное тело звезды, словно облачко, подчеркнув ее бесконечные ноги и точеную фигуру. Дополнили образ босоножки с крупными оранжевыми цветами от итальянского бренда Giuseppe Zanotti. Идеально гармонировали с ними тени на веках модели. А также безупречная укладка с легкой волной.

Винни обожает эксперименты с образами (фото: instagram.com/winnieharlow)

Поклонники буквально засыпали красавицу восторженными комментариями, назвав "идеалом", "куколкой" и "ангелом". Многие пожалели, что нельзя такую красоту лайкнуть дважды.

Харлоу умеет позаботится о своей красоте (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, Винни часто делится секретами своей привлекательности. Так, в уходе она обожает скрабы собственного приготовления, главные ингредиенты которого: мед, соль, перемолотый кофе и масло чайного дерева. На каждый день она использует африканское черное мыло, которое отлично выводит токсины, для лица обязательно использует тоник и масло чайного дерева для предупреждения воспалений. А также не забывает о качественной защите от ультрафиолетовых лучей.

Женственные платья к лицу Винни (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни призналась, что декоративную косметику также обожает и часто использует. К тому же она может легко создать любой макияж на выход самостоятельно, не обращаясь к услугам профессиональных визажистов. Но все же старается в обычные дни дать коже отдохнуть и "подышать". Увлажняющего крема и бальзама для губ ей выходные хватает.