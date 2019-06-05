В кюлотах и кедах: Елена Зеленская покорила Брюссель стильным нарядом

Елена Зеленская, только недавно ставшая первой леди Украины, уже успела продемонстрировать безупречный вкус и умение себя подать. Так, 20 мая на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского она блистала в молочного оттенка костюме. Комплект-тройку необычного кроя создавал для нее украинский дизайнер ARTEMKLIMCHUK. Этот образ собрал массу позитивных отзывов. И вот – новый выход, который уже успел взорвать сеть.

Владимир и Елена Зеленские на инаугурации (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для первого официального визита в Брюссель, куда она отправилась сопровождать своего супруга, Елена выбрала стильный комплект бежевого оттенка. Кюлоты со стрелками и жакет свободного кроя она дополнила закрытой белой футболкой и белыми кедами. В руках у первой леди красовалась коричневая сумка прямоугольной формы.

Елена Зеленская в Брюсселе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На своей Instagram-странице она поделилась стильными кадрами и написала: "Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене Главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене Посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой". Подписчики, которых на странице Елены уже свыше 600 тысяч, оставили массу приятных комментариев:

Как же приятно смотреть на такую первую леди

Выглядите просто потрясающе

Такая красивая

Самая красивая первая леди Украины

Очень красивый наряд у вас. А это ничего, что жена президента в кроссовках, или вы не присутствовала на официальном визите?

Такая элегантная!!

Почему это так красиво? Идеал женщины

Наша красавица и гордость!)

К слову, многие отмечают, что Елена выглядит не хуже признанных икон стиля в мире политики вроде Мелании Трапм. К слову, сама Мелания на днях также продемонстрировала новый стильный наряд. Вместе с Дональдом Трампом и детьми они совершили официальный визит в Букингемский дворец.