У кюлотах і кедах: Олена Зеленська підкорила Брюссель стильним вбранням

Олена Зеленська, тільки нещодавно стала першою леді України, вже встигла продемонструвати бездоганний смак і вміння себе подати. Так, 20 травня на інавгурації президента України Володимира Зеленського вона блищала в молочного відтінку костюмі. Комплект-трійку незвичайного крою створював для неї український дизайнер ARTEMKLIMCHUK. Цей образ зібрав масу позитивних відгуків. І ось – новий вихід, який вже встиг підірвати мережу.

Володимир і Олена Зеленскі на інавгурації (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для першого офіційного візиту в Брюссель, куди вона вирушила супроводжувати свого чоловіка, Олена вибрала стильний комплект бежевого відтінку. Кюлоти зі стрілками і жакет вільного крою вона доповнила закритою білою футболкою і білими кедами. В руках у першої леді красувалася коричнева сумка прямокутної форми.

Олена Зеленська у Брюсселі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На своїй Instagram-сторінці вона поділилася стильними кадрами і написала: "Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко і дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицкій". Фоловери, яких на сторінці Олени вже понад 600 тисяч, залишили масу приємних коментарів:

Як же приємно дивитися на таку першу леді

Виглядаєте просто приголомшливо

Така красива

Найкрасивіша перша леді України

Дуже красивий наряд у вас. А це нічого, що дружина президента в кросівках, чи ви не була присутня на офіційному візиті?

Така елегантна!!

Чому це так красиво? Ідеал жінки

Наша красуня і гордість!)

До речі, багато хто відзначає, що Олена виглядає не гірше визнаних ікон стилю в світі політики на зразок Меланії Трапм. До речі, сама Меланія днями також продемонструвала новий стильний наряд. Разом з Дональдом Трампом і дітьми вони здійснили офіційний візит в Букінгемський палац.