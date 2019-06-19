В кружеве и кроссовках: Наоми Кэмпбелл показала стильный наряд и роскошную фигуру

Наоми Кэмпбелл, которая недавно снялась для британского Vogue полностью обнаженной, продолжает акцентировать на своем безупречном теле. 17 июня стартовал фестиваль 2019 Cannes Lions International Festival of Creativity, который посетила и знаменитая модель. 49-летняя красавица поспешила показать подписчикам в Instagram новый необычный наряд. Она примерила длинное черное платье со множеством кружевных оборок и необычным верхом, напоминающим нижнее белье от Alexander McQueen. А дополнила его черно-белыми кроссовками, широким чокером, а также крупным кольцом и часами.

Наоми в новом стильном образе (фото: instagram.com/naomi)

Волосы черной пантеры уложены в легкую волну, а на лице – безупречный макияж. Позирует она на фоне моря, а в короткой подписи сообщила, что направляется на ужин. Такой образ пришелся по душе 7-миллионной армии фолловеров звезды. Они буквальнот засыпали ее восторженными комментариями.

Наоми обожает Африку (фото: instagram.com/naomi)

К слову, недавно Наоми уже успела наделать шума в сети с помощью другого наряда. Она посетила громкую вечеринку в честь открытия "Каннских львов", куда явилась в блестящем розовом мини-платье, ярких кроссовках и с пышной укладкой. Такой облегающий наряд подчеркнул все достоинства спортивной фигуры Наоми: тонкую талию, накачанный живот и стройные ноги. Стоит отметить, что она обожает подобные мероприятия, а потому "зажигала" до глубокой ночи, порадовав поклонников массой веселых кадров с танцпола.

Вечно молодая Наоми в съемке для Vogue (фото: instagram.com/naomi)

Не меньше внимания, чем развлечениям, она уделяет и социальным проектам. К примеру, она регулярно ездит в Африку, где принимает участие в массе самых разнообразных благотворительных мероприятий. А недавно она посетила Швецию, где выступила на телешоу с речью на все эти животрепещущие темы. В своем блоге знаменитая красавица поблагодарила за возможность рассказать, "что значит быть современным активистом".