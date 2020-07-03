В крот-топе и джинсах: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительные формы в любимых летних вещах

Ким Крадашьян – известный трендсеттер и икона стиля для многомиллионной армии фанатов. 39-летняя теледива умеет выбрать такой наряд, который привлекает внимание и подчеркивает лучшие стороны фигуры. А еще –вдохновляет на эксперименты со стилем. В этот раз акцент Ким сделала на повседневный летний наряд и не прогадала.

Ким в новом образе (видео: instagram.com/kimkardashian)

Звезда записала видео с новинками своей косметической линии KKW Beauty. «Кто получил новые блески для губ @kkwbeauty?.. Я знаю, что вы, ребята, полюбите эти нюдовые новинки, доступные сейчас на KKWbeauty.com», – написала она. Демонстрировать блески Кардашьян решила в своей привычной манере – показав их в контексте всего образа. Лук Ким составила из любимых вещей на теплый сезон: белые джинсы с высокой посадкой, прошитые черными нитками, а также крошечный топ с небольшими рукавами и глубоким декольте. Наряд отлично подчеркнул достоинства фигуры знаменитой бизнесвумен: формы кажутся еще более пышными, а талия – тонкой. А еще – шоколадного оттенка кожу, на которую Ким предлагает также наносить средство с легким сиянием.

Звезда обожает топы (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отдельного внимания заслуживает прическа звезды: высокий хвост с выпущенными прядями в духе персонажей аниме сделал образ Ким необычным и милым, зрительно «убавив» ей лет и сделав менее серьезной. Макияж Ким выполнила в приглушенных тонах, сделав главным акцентом длинные ресницы и густые брови. Разумеется, лук звезды собрал не меньше комплиментов, чем ее новинки. «Королева», «Лучшая», «Какая красивая», – не могут налюбоваться фанаты.

Не удивительно, что у звезды так много двойников, готовых копировать каждый ее образ. Напомним, на днях мы писали об одной из самых активных их них: Дженнифер Уорд живет в Лос-Анджелесе и мечтает пойти по стопам Ким, покоряя модную индустрию. А пока что девушка скупает копии нарядов Ким и выставляет в своем микроблоге.