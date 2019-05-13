В крошечном бикини на пляже: Эшли Грэм засыпала сеть горячими снимками

Эшли Грэм известна своей любовью к откровенным снимкам и не упускает случая блеснуть пышными формами. Так, на днях 31-летняя модель plus size отправилась в Мексику. Пляж, солнце и расслабленная атмосфера способствовали созданию новой серии сексуальных кадров. Девушка позирует в крошечном бикини жизнерадостной расцветки на фоне роскошной природы. В сториз она показала и свою маму, которая отправилась отдыхать вместе со знаменитой дочерью.

Эшли Грэм отдыхает в Мексике (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

"Мексика, ты мне была нужна!", – написала Эшли. Поклонники тут же принялись бурно комментировать снимки популярной модели. К слову, многие отметили, что выглядит она просто сногсшибательно. Но также выразили беспокойство, что она потеряла в весе.

"…Я люблю все, что ты делаешь! Спасибо за то, кто ты есть и что ты публикуешь"

"О боже, мне нужен этот купальник"

"У твоей мамы удивительное тело! Сколько ей лет?"

"Ты так сексуальна, Эшли!"

"Та стала такой худой… Не теряй слишком много. Та такое вдохновение для женщин и девушек, которые не являются "палками"

"Вы вдохновляете меня, вы самые позитивная женщина…"

"Ты невероятно горяча, и это все"

"Она просто мечта"

"Я обожаю твое тело"

"Ты самая хорошенькая в мире"

"Что за сексуальное тело"

Девушка не стесняется демонстрировать свои формы в личном микроблоге (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

К слову, красотка – настоящий пример для подражания миллионов женщин. Несмотря на то что ее фигура далека от стандартов, она не стесняется надевать мини и демонстрировать тело в белье и купальниках. Она регулярно выкладывает в сеть свои снимки в откровенных фотосессиях и просто селфи. К примеру, недавно весь мир обсуждал ее образ в золотистом платье, где отчетливо виден целлюлит. Но Эшли ничуть не смущают подобные разговоры, и она продолжает демонстрировать любовь к себе и полное принятие. Что ж, за это ее и обожает 8-миллионная армия фанатов.

Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

Нужно отметить, что муж модели – видеооператор Джастин Эрвин, с которым они поженились еще в 2010 году, совершенно не против откровенных снимков. Периодически на странице девушки появляются и их общие фото в полуобнаженном виде, где они не стесняются выражать свои чувства.