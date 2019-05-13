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В крошечном бикини на пляже: Эшли Грэм засыпала сеть горячими снимками


Знаменитая модель отдыхает в Мексике

Эшли Грэм известна своей любовью к откровенным снимкам и не упускает случая блеснуть пышными формами. Так, на днях 31-летняя модель plus size отправилась в Мексику. Пляж, солнце и расслабленная атмосфера способствовали созданию новой серии сексуальных кадров. Девушка позирует в крошечном бикини жизнерадостной расцветки на фоне роскошной природы. В сториз она показала и свою маму, которая отправилась отдыхать вместе со знаменитой дочерью.

Эшли Грэм отдыхает в Мексике (фото: www.instagram.com/ashleygraham/) 

"Мексика, ты мне была нужна!", – написала Эшли. Поклонники тут же принялись бурно комментировать снимки популярной модели. К слову, многие отметили, что выглядит она просто сногсшибательно. Но также выразили беспокойство, что она потеряла в весе. 

  • "…Я люблю все, что ты делаешь! Спасибо за то, кто ты есть и что ты публикуешь"
  • "О боже, мне нужен этот купальник"
  • "У твоей мамы удивительное тело! Сколько ей лет?"
  • "Ты так сексуальна, Эшли!"
  • "Та стала такой худой… Не теряй слишком много. Та такое вдохновение для женщин и девушек, которые не являются "палками"
  • "Вы вдохновляете меня, вы самые позитивная женщина…"
  • "Ты невероятно горяча, и это все"
  • "Она просто мечта"
  • "Я обожаю твое тело"
  • "Ты самая хорошенькая в мире"
  • "Что за сексуальное тело"

Девушка не стесняется демонстрировать свои формы в личном микроблоге (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

К слову, красотка – настоящий пример для подражания миллионов женщин. Несмотря на то что ее фигура далека от стандартов, она не стесняется надевать мини и демонстрировать тело в белье и купальниках. Она регулярно выкладывает в сеть свои снимки в откровенных фотосессиях и просто селфи. К примеру, недавно весь мир обсуждал ее образ в золотистом платье, где отчетливо виден целлюлит. Но Эшли ничуть не смущают подобные разговоры, и она продолжает демонстрировать любовь к себе и полное принятие. Что ж, за это ее и обожает 8-миллионная армия фанатов.

Эшли Грэм и ее муж  Джастин Эрвин (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

Нужно отметить, что муж модели – видеооператор Джастин Эрвин, с которым они поженились еще в 2010 году, совершенно не против откровенных снимков. Периодически на странице девушки появляются и их общие фото в полуобнаженном виде, где они не стесняются выражать свои чувства.

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