У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками

Ешлі Грем відома своєю любов'ю до відвертих знімків і не упускає нагоди блиснути пишними формами. Так, на днях 31-річна модель plus size вирушила до Мексики. Пляж, сонце і розслаблена атмосфера сприяли створенню нової серії сексуальних кадрів. Дівчина позує в крихітному бікіні життєрадісного забарвлення на тлі розкішної природи. У сторіз вона показала свою маму, яка вирушила відпочивати разом зі знаменитої дочкою.

Ешлі Грем відпочиває в Мексиці (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

"Мексика, ти мені була потрібна!", – написала Ешлі. Шанувальники тут же почали бурхливо коментувати знімки популярної моделі. До речі, багато відзначили, що вона виглядає просто карколомно. Але також висловили занепокоєння, що вона втратила у вазі.

"...Я люблю все, що ти робиш! Спасибі за те, хто ти є і що ти публікуєш"

"О боже, мені потрібен цей купальник"

"У твоєї мами дивовижне тіло! Скільки їй років?"

"Ти така сексуальна, Ешлі!"

"Ти стала такою худою... Не втрачай занадто багато. Та таке натхнення для жінок і дівчат, які не є "палицями"

"Ви надихаєте мене, ви найпозитивніша жінка..."

"Ти неймовірно гаряча, і це все"

"Вона просто мрія"

"Я обожнюю твоє тіло"

"Ти сама гарненька в світі"

"Що за сексуальне тіло"

Дівчина не соромиться демонструвати свої форми в особистому мікроблозі (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

До речі, красуня – справжній приклад для наслідування мільйонів жінок. Незважаючи на те, що її фігура далека від стандартів, вона не соромиться надягати міні і демонструвати тіло в білизні і купальниках. Вона регулярно викладає в мережу свої знімки у відвертих фотосесіях і просто селфі. Приміром, нещодавно весь світ обговорював її образ в золотистій сукні, де чітко видно целюліт. Але Ешлі нітрохи не бентежать такі розмови, і вона продовжує демонструвати любов до себе і повне прийняття. Що ж, за це її і обожнює 8-мільйонна армія фанатів.

Ешлі Грем та її чоловік Джастін Ервін (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

Треба зазначити, що чоловік моделі – відеооператор Джастін Ервін, з яким вони одружилися ще в 2010 році, абсолютно не проти відвертих знімків. Періодично на сторінці дівчини з'являються і їх спільні фото в напівоголеному вигляді, де вони не соромляться висловлювати свої почуття.