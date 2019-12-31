"Красотка мамина": дочь Оли Поляковой зарядила новогодним настроением

14-летняя дочь Оли Поляковой, уже весьма успешная блогерша Маша Полякова успела перед Новым годом съездить с папой покататься на лыжах - девушка с удовольствием показала в сети красочные фото и видео с заснеженных склонов. А накануне 31 декабря она решила поделиться с подписчиками, которых в ее Instagram уже более 139 тысяч, новогодним настроением.

Маша опубликовала веселое и забавное видео, на котором зажигательно танцует на фоне наряженной и переливающейся огнями елки под новогодние мелодии. В какой-то момент гирлянда на елочке даже начинает мигать в такт музыке!

Девочка одета в клетчатую юбку и черный пуловер, а свои роскошные длинные волосы она оставила распущенными.

Видео: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Немножко новогоднего настроения вам в ленту. Что бы вы понимали елка сама начала танцевать под музыку", - поделилась Полякова-младшая.

Комментаторы поблагодарили Машу за прекрасное настроение и оставили ей много теплых отзывов, поздравляя с Новым годом.

Крутышка

Красотка мамина, так похожи. Как две подружки.

З наступающим новим роком

Очень красивая

Музыкальная ёлка. Чувствует ритм. С наступающим новым годом!

Очень красивая, как на маму похожа

Ты самая красивая, хорошая,милая,добрая. акаунт огонь

Красиво

Красотка на маму похожа

Очень прикольно вишло

Дуже кльова. Волосся прям заворожує. Рапунцель наша

Маша зажигает

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.