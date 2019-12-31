"Красотка мамина": дочь Оли Поляковой зарядила новогодним настроением

Маша устроила зажигательные танцы у елки
14-летняя дочь Оли Поляковой, уже весьма успешная блогерша Маша Полякова успела перед Новым годом съездить с папой покататься на лыжах - девушка с удовольствием показала в сети красочные фото и видео с заснеженных склонов. А накануне 31 декабря она решила поделиться с подписчиками, которых в ее Instagram уже более 139 тысяч, новогодним настроением.
Маша опубликовала веселое и забавное видео, на котором зажигательно танцует на фоне наряженной и переливающейся огнями елки под новогодние мелодии. В какой-то момент гирлянда на елочке даже начинает мигать в такт музыке!
Девочка одета в клетчатую юбку и черный пуловер, а свои роскошные длинные волосы она оставила распущенными.
Видео: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Немножко новогоднего настроения вам в ленту. Что бы вы понимали елка сама начала танцевать под музыку", - поделилась Полякова-младшая.
Комментаторы поблагодарили Машу за прекрасное настроение и оставили ей много теплых отзывов, поздравляя с Новым годом.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.