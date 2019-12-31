"Мамина красуня": дочка Олі Полякової зарядила новорічним настроєм

Маша влаштувала запальні танці біля ялинки
14-річна дочка Олі Полякової, вже досить успішна блогерша Маша Полякова встигла перед Новим роком з'їздити з татом покататися на лижах - дівчина із задоволенням показала в мережі барвисті фото і відео з засніжених схилів. А напередодні 31 грудня вона вирішила поділитися з підписниками, яких в її Instagram вже понад 139 тисяч, новорічним настроєм.
Маша опублікувала веселе і смішне відео, на якому танцює на тлі нарядженої ялинки, що переливається вогнями, під новорічні мелодії. У якийсь момент гірлянда на ялинці навіть починає блимати в такт музиці!
Дівчинка одягнена в картату спідницю і чорний пуловер, а своє розкішне довге волосся вона залишила розпущеним.
Відео: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Трішки новорічного настрою вам в стрічку. Що б ви розуміли ялинка сама почала танцювати під музику", - поділилася Полякова-молодша.
Коментатори подякували Маші за прекрасний настрій і залишили їй багато теплих відгуків, вітаючи з Новим роком.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами.