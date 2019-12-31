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"Мамина красуня": дочка Олі Полякової зарядила новорічним настроєм

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Маша влаштувала запальні танці біля ялинки

14-річна дочка Олі Полякової, вже досить успішна блогерша Маша Полякова встигла перед Новим роком з'їздити з татом покататися на лижах - дівчина із задоволенням показала в мережі барвисті фото і відео з засніжених схилів. А напередодні 31 грудня вона вирішила поділитися з підписниками, яких в її Instagram вже понад 139 тисяч, новорічним настроєм.

Маша опублікувала веселе і смішне відео, на якому танцює на тлі нарядженої ялинки, що переливається вогнями, під новорічні мелодії. У якийсь момент гірлянда на ялинці навіть починає блимати в такт музиці!

Дівчинка одягнена в картату спідницю і чорний пуловер, а своє розкішне довге волосся вона залишила розпущеним.

Відео: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Трішки новорічного настрою вам в стрічку. Що б ви розуміли ялинка сама почала танцювати під музику", - поділилася Полякова-молодша.

Коментатори подякували Маші за прекрасний настрій і залишили їй багато теплих відгуків, вітаючи з Новим роком.

  • Крутишка
  • мамина Красуня, так схожі. Як дві подружки.
  • З наступаючим новим роком
  • Дуже красива
  • Музична ялинка. Відчуває ритм. З наступаючим новим роком!
  • Дуже красива, як на маму схожа
  • Ти сама красива, гарна,мила,добра. акаунт вогонь
  • Красиво
  • Красуня на маму схожа
  • Дуже прикольно вишло
  • Дуже кльова. Волосся прям заворожує. Рапунцель наша
  • Маша запалює

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами.

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