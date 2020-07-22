Мамина мини-копия: Дженнифер Лопес растрогала сеть редким фото 12-летней дочери

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда показала любимую дочь

Дженнифер Лопес обожает свою семью. На ее странице можно найти массу снимков с любимым мужем, своими детьми от первого брака, а также дочерьми мужа от его предыдущих отношений. Такие семейные снимки поклонники обожают не меньше, чем стильные наряды самой королевы поп-сцены. В этот раз звезда решила показать фото любимой дочери – 12-летней Эммы, которая в с возрастом становится все больше похожа на свою популярную маму.

Эмму фолловеры считают похожей на маму (фото: instagram.com/jlo)

На снимке девочка позирует на фоне зеленой лужайки и деревьев, примерив простой подростковый наряд. Она надела свободные шорты, футболку, а сверху – худи с принтом. Босая, с волосами, собранными на макушке, она выглядит невероятно очаровательно. «Летний блеск», – написала любящая мама рядом с кадром. А поклонники принялись восторгаться, называя девочку мини-копией самой Дженнифер. «Она самая красивая девочка», «Какая милашка», «Она такая хорошенькая», «Кудряшки Эммы такие милые», «У нее твоя улыбка», «Она красивая, как и ее мамочка», – пишут они.

Позже Дженнифер добавила и свой очередной стильный образ. В этот раз дива, которая на днях отметит 51-летие, примерила необычный черно-белый наряд. Черные брюки с высокой посадкой, топ на тонких бретельках с пышным бантом на груди, а также кепи – его главные составляющие. В видео, которое добавила Лопес, она продемонстрировала свое роскошное тело и отличное настроение. «О боже, что за аутфит», – не перестают восхищаться фолловеры знаменитости.

Новый образ звезды (видео: instagram.com/jlo)

Напомним, ранее Лопес показала образ в сером джемпере, который также покорил сеть. Звезда обожает менять наряды под настроение. И нужно отдать ей должное: как спортивные и простые домашние, так и роскошные вечерние вещи на ней смотрятся сногсшибательно!