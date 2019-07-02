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Красный ей к лицу: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает в роскошном алом платье с декольте

Lite » Мода 02.07.2019 - 22:33
Красный ей к лицу: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает в роскошном алом платье с декольте
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham) 

31-летняя красотка отправилась вечеринку к друзьям

Эшли Грэм собственным примером доказывает: красный идет всем независимо от комплекции. На днях она отправилась на свадьбу актрисы Софи Тернер и певца Джо Джонаса. Напомним, торжество в Лас-Вегасе они отгуляли еще весной, а официально пожениться собирались летом. На вечеринку к друзьям Эшли отправилась в компании своего мужа – видеооператора Джастина Эрвина.

Красный ей к лицу: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает в роскошном алом платье с декольте

Эшли не боится вызывающих образов (фото: instagram.com/ashleygraham)

В этот раз девушка решила не прятать свое роскошное тело под маленьким черным платьем, а подчеркнуть выдающиеся формы с помощью кричащего красного. Девушка надела роскошное алое платье с корсетом от Vivienne Westwood. Диной до колен и с внушительным декольте, несмотря на "полнящий", как принято считать, цвет, оно сделало фигуру звезды соблазнительной и стройной. Дополнили образ серебристые босоножки на высоком каблуке, а также изысканное колье на шее и сертьги-кольца. Прическу она выбрала лаконичную и стильную, а макияж – нежный и чувственный.

Красный ей к лицу: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает в роскошном алом платье с декольтеКрасный ей к лицу: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает в роскошном алом платье с декольтеЭшли Грэм показала новый безупречный образ (фото: instagram.com/ashleygraham) 

Торжество проходило на юге Франции, так что Эшли успела сделать массу живописных кадров с этого путешествия. Девушка публиковала много фото со своим любимым, дополнив их трогательной подписью: "Празднуя любовь все выходные с моей любовью"… Стоит отметить, что образ получился просто великолепным, а вместе с Джастином, одетым в смокинг и белую рубашку, они смотрелись невероятно гармонично и стильно. Такой выход тут же оценили фолловеры звезды, засыпав Эшли восторгами и лайками.

Красный ей к лицу: пышнотелая модель Эшли Грэм блистает в роскошном алом платье с декольтеЭшли и Джастин (фото: instagram.com/ashleygraham) 

К слову, фигура пышнотелой  Эшли – результат упорных тренировок. Над своей формой модель plus-size неустанно трудится. Она занимается йогой, фитнесом, любит пешие прогулки и пробежки. А также Грэм – настоящий адепт здорового питания. Да, Эшли может позволить себе слабости вроде бокала вина, курицы или картошки, но только изредка. Каждый день она старается употреблять максимум овощей, зелени и качественного белка. Не забывает она пить много воды.

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