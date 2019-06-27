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С декольте и голыми ногами: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула формы эффектным мини

Lite » Мода 27.06.2019 - 21:29
С декольте и голыми ногами: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула формы эффектным мини
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham) 

Знаменитая красавица показала новый образ

Эшли Грэм – одна из немногих пышнотелых моделей, которым удалось добиться мирового признания. Причем девушка не стала почивать на лаврах, а вовсю развернула кампанию, направленную на поддержку женщин всех комплекций. Она выпускает собственную линию белья, рассчитанную на любые параметры. А также регулярно призывает своих подписчиц любить себя такими, какие они есть. В многочисленных интервью она рассказывает о важности принятия своего тела, а также поднимает тему востребованности нестандартных моделей в fashion-индустрии.

С декольте и голыми ногами: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула формы эффектным миниС декольте и голыми ногами: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула формы эффектным миниС декольте и голыми ногами: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула формы эффектным миниНовый гламурный образ Эшли пришелся по вкусу ее подписчикам (фото: instagram.com/ashleygraham) 

Ее Instagram давно стал кладезем позитивных мыслей, ярких фото и жизнеутверждающих цитат. За позитив, красоту, а также массу стильных образов Эшли и обожают женщины по всему миру. На сегодня ее аккаунт насчитывает около 9 миллионов подписчиков. Поэтому девушка старается регулярно пополнять "коллекцию" модных луков. Несколько часов назад она опубликовала новый пост. 31-летняя красотка решила сыграть на классике, выбрав для выхода маленькое черное платье.

С декольте и голыми ногами: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула формы эффектным миниМодель выпускает собственную линию белья (фото: instagram.com/ashleygraham) 

Платье в мелкий золотистый горошек приталенного силуэта с длинными рукавами, внушительным вырезом и кокетливой оборкой она дополнила золотистыми же босоножками на высоком каблуке. Такой наряд подчеркнул ее эффектную внешность и зрительно сделал максимально стройной. Дополнили его высокая укладка, изысканные золотые украшения, а также макияж с акцентом на безупречную кожу Эшли и выразительные глаза.

С декольте и голыми ногами: модель plus-size Эшли Грэм подчеркнула формы эффектным миниЭшли любит подшутить над собой (фото: instagram.com/ashleygraham) 

Модель выложила в своем аккаунте сразу несколько фото, дав поклонникам возможность хорошо себя рассмотреть. Она позирует в комнате, заставленной зелеными растениями, а также на улице. Снимки она сопроводила милыми подписями: "Растения – отличный аксессуар", "Бросай свои бриллианты в небо, если чувствуешь энергию…". Поклонники, как всегда, весьма бурно отреагировали на столь необычный образ, отметив, что платье и макияж Эшли выше всяких похвал.  

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