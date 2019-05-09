В красном пиджаке и брюках: стильная Кейт Миддлтон восхитила стройной фигурой

Пока весь мир активно обсуждает рождение первенца принца Гарри и Меган Маркл, которого счастливые новоиспеченные родители назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, принц Уильям и Кейт Миддлтон продолжают исполнять свои обязанности и проводить официальные визиты. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили Северный Уэльс, при этом 37-летняя Кейт очаровала стильным весенним образом. Фотографии были опубликованы на страничке Кенсингтонского дворца в Instagram.

Для появления на публике Миддлтон выбрала удобный и в то же время эффектный наряд - красный двубортный пиджак от Philosophy di Lorenzo Serafini стоимостью 1515 долларов, черную водолазку, узкие черные брюки и ботильоны на каблуке.

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Северный Уэльс (instagram.com/kensingtonroyal)

Она дополнила образ сумкой из змеиной кожи. Трендовый весенний наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру мамы троих детей, которой не устают восхищаться поклонники королевской пары.

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Северный Уэльс (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог и герцогиня Кембриджские посетили поисково-спасательную вертолетную базу береговой охраны Кернарфон. Там Кейт и Уильям осмотрели новые вертолеты Sikorsky S92 и встретились с членами поисково-спасательной команды. К слову, некоторые из них ранее работали вместе с принцем - в свое время Уильям служил пилотом вертолета британских ВВС.

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Северный Уэльс (instagram.com/kensingtonroyal)

Также они пообщались с местными жителями и представителями местных организаций, которые призывают людей защищать окружающую среду. Далее в рамках визита у Кейт и Уильяма запланировано еще несколько мероприятий.

Напомним, Кейт Миддлтон

Мы также сообщали о том, что известно о сыне Меган Маркл и какой титул он получил при рождении.