В красном латексе: беременная Эшли Грэм подчеркнула пышные формы откровенным нарядом

Эшли Грэм недавно объявила о своей беременности. С тех пор в Instagram девушки в основном появляются разнообразные кадры, где она демонстрирует свой животик и не может нарадоваться будущему материнству. Казалось, 31-летняя модель полностью погрузилась в подготовку к одному из самых значимых событий своей жизни, на время забыв о любви к откровенным нарядам. Но оказалось – нет!

Эшли не отказывает себе в откровенных нарядах (фото: instagram.com/ashleygraham)

Вчера, 5 сентября, в Нью-Йорке состоялось важное модное мероприятие – Fashion Media Awards 2019, призванное отметить выдающихся деятелей фешн-индустрии. Здесь побывали масса звезд, включая Кейт Мосс – обладательницу титула "Икона стиля", Эмили Ратаковски, получившую премию "Модный предприниматель", Зендая, Кэндис Свейнпол и многие другие.

Эшли же стала не просто гостьей – ей досталась почетная миссия вручать награду. Из ее рук премию получила знаменитая американская модель Халима Аден, которая прославилась тем, что даже в конкурсах красоты не снимает хиджаб. Девушка получила премию "Прорыв года".

Эшли и Халима (фото: instagram.com/dailyfrontrow)

"…Для меня было большой честью вручить тебе эту награду сегодня вечером, меня постоянно вдохновляет добрая, бесстрашная сила перемен, которой ты являешься!", – написала Эшли у себя в микроблоге.

Эшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Разумеется, серию личных фото она также добавила. Тем более что к вечеру пышнотелая звезда готовилась более чем тщательно! Эшли надела облегающее платье из красного латекса от Vex Clothing с выразительным лифом, сделанным наподобие бюстгальтера.

Такой наряд подчеркнул не только аппетитную грудь модели, но и заметно округлившийся животик. Дополнили образ серебристые босоножки на высоком каблуке, золотые серьги-кольца и высокий хвост на затылке. Грэм также опубликовала видео, где танцует на эскалаторе, демонстративно подчеркивая свою беременность. Нужно признать: выглядит девушка просто роскошно!