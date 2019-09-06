В червоному латексі: вагітна Ешлі Грем підкреслила пишні форми відвертим вбранням

Ешлі Грем нещодавно оголосила про свою вагітність. З тих пір в Instagram дівчини в основному з'являються різноманітні кадри, де вона демонструє свій животик і не може натішитися майбутнім материнством. Здавалося, 31-річна модель повністю занурилася в підготовку до однієї з найбільш значущих подій свого життя, на час забувши про любов до відвертого вбрання. Але виявилося – ні!

Ешлі не відмовляє собі у відвертому вбранні (фото: instagram.com/ashleygraham)

Вчора, 5 вересня, у Нью-Йорку відбувся важливий модний захід – Fashion Media Awards 2019, покликаний відзначити видатних діячів фешн-індустрії. Тут побували маса зірок, включаючи Кейт Мосс – володарку титулу "Ікона стилю", Емілі Ратаковскі, що отримала премію "Модний підприємець", Зендая, Кендіс Свейнпол та багато інших.

Ешлі ж стала не просто гостею – їй дісталася почесна місія вручати нагороду. З її рук премію отримала знаменита американська модель Халіма Аден, яка прославилася тим, що навіть у конкурсах краси не знімає хіджаб. Дівчина отримала премію "Прорив року".

Ешлі і Халіма (фото: instagram.com/dailyfrontrow)

"...Для мене було великою честю вручити тобі цю нагороду сьогодні ввечері, мене постійно надихає добра, безстрашна сила змін, якою ти є!", – написала Ешлі у себе в мікроблозі.

Ешлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зрозуміло, серію особистих фото вона також додала. Тим більше що до вечора пишнотіла зірка готувалася більш ніж ретельно! Ешлі одягла відверту сукню з червоного латексу від Vex Clothing з виразним ліфом, зробленим на зразок бюстгальтера.

Таке вбрання підкреслило не тільки апетитні груди моделі, але і кругленький животик. Доповнили образ сріблясті босоніжки на високому каблуці, золоті сережки-кільця і високий хвіст на потилиці. Грем також опублікувала відео, де танцює на ескалаторі, демонстративно підкреслюючи свою вагітність. Потрібно визнати: виглядає дівчина просто розкішно!