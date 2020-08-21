Как красиво носить платок: модные идеи для вдохновения

Этот аксессуар может сделать ваш образ интересным и более стильным
Осень уже почти на пороге - а это отличное время для платков и палантинов! Это, пожалуй, самый простой способ поднять образ на уровень выше. Стилист Катерина Кароль рассказала, как правильно подобрать и носить этот аксессуар, чтобы выглядеть стильно и красиво. Также она показала наглядные примеры для вдохновения и даже сняла видео со своими любимыми способами и трюками.
С ЧЕМ НОСИМ?
С чем угодно! С жакетом, косухой, тренчем, пальто, платьем, джинсами и так до бесконечности...
КАК ПОДОБРАТЬ?
А вот тут уже надо подумать! Понятное дело, шелковое платье и вязаный шарф вещи несовместимые, хотя...НЕТ!
Важно учитывать:
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Я всегда говорю, что платок - это самый лучший способ собрать образ в единое целое! Как? Очень просто!
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